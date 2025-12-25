Detuvieron a un dealer y secuestraron cocaína de máxima pureza y marihuana

También concretaron un allanamiento en una vivienda del barrio Nueva Italia, de esta ciudad

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas aprehendieron a un hombre que intentó evadir un control policial y secuestraron cocaína de máxima pureza y marihuana genética, una balanza de precisión, una camioneta Amarok, una importante suma de dinero en efectivo, y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

El procedimiento se llevó a cabo el jueves último alrededor de las 3:00 horas, cuando personal policial realizaba tareas preventivas y observó que una camioneta Volkswagen Amarok desvió un control policial implantado en avenida Napoleón Uriburu y Santa Fe, de la ciudad de Formosa.

Al ser interceptado, los policías solicitaron que salga del vehículo y constataron entre sus pertenencias un envoltorio de marihuana y un teléfono celular.

En el momento de requerirle la documentación del rodado, el conductor intentó darse a la fuga a pie, pero lo aprehendieron a escasos metros, procediéndose al secuestro del vehículo y los elementos hallados.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la jueza de Feria, Dra. Silvana Jarzynski, quien dispuso la orden de requisa vehicular.

La diligencia se concretó en la mañana del jueves, con la colaboración del Área Cerrajería del Departamento Logística, logrando hallar en el interior del rodado un bolso negro que contenía tres recipientes plásticos herméticos con cogollos de marihuana genética; además de una bolsa con cocaína de máxima pureza.

También se secuestró una balanza digital de precisión con restos de cocaína y dinero en efectivo, labrándose las actuaciones y procediéndose al secuestro de todos los elementos bajo las formalidades legales.

El detenido permanece a disposición de la Justicia provincial, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

En continuidad con la investigación, todos los datos obtenidos fueron puestos a disposición de la Jueza, quien valoró las pruebas y otorgó una orden de allanamiento para la vivienda del infractor.

El mandato judicial, se concretó en la mañana de este viernes, en un inmueble ubicado en el barrio Nueva Italia, con la colaboración de Grupo Especial de Operaciones Policía de Formosa, quienes realizaron la cobertura de seguridad.

Durante la requisa, se procedió al secuestro de equipos de telefonía celular y otros elementos relacionados con la investigación.

Luego, personal de la Dirección General de Policía Científica Delegación la Nueva Formosa documentó fotográficamente todo el procedimiento y procedió al traslado del equipo de telefonía celular, bajo respectivas cadenas de custodia.

La persona que fuera aprehendida conduciendo el rodado se trata de un hombre de 31 años con antecedentes por infracción a la ley nacional de estupefacientes.

Este procedimiento es un ejemplo más de la importancia de la colaboración entre la policía, la justicia y la comunidad para combatir el narcocrimen y mantener la seguridad en Formosa. La participación ciudadana es fundamental para que la policía pueda trabajar de manera efectiva y prevenir delitos.



