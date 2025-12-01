Insfrán: “En Formosa la justicia social no se negocia”

Este lunes 22, en un emotivo acto y bajo la lluvia que el mandatario calificó como una “bendición”, el gobernador Gildo Insfrán encabezó la entrega de nuevas viviendas en el barrio Municipal de la localidad de Tres Lagunas.

De esta manera, a días de la Navidad, Insfrán contrastó el Modelo Formoseño con las políticas del Gobierno nacional, ratificando que en la provincia los derechos son una realidad.

“Las palabras están de más. La lluvia no es casualidad, es la bendición que estamos recibiendo de Dios por este gesto majestuoso”, expresó el Gobernador.

En este sentido, el mandatario destacó el trabajo articulado con el municipio y el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Comunidad, para asegurar que cada hogar cuente con los servicios necesarios.

Y sobre la frase de la adjudicataria que se expresó anteriormente, quien sostuvo que “nunca pensó tener una casa así, y ahora tiene un palacio”, Insfrán resaltó: “Ese palacio va a ser el hogar de ustedes”.

Asimismo, remarcó que “esto nos indica que todos tienen el mismo derecho a tener una casa, agua potable, energía y más”.

En el tramo final de su discurso, el Gobernador marcó una fuerte diferencia política con la gestión nacional, reafirmando el compromiso de Formosa con la equidad y la presencia del Estado donde más se lo necesita.

“Hoy vinimos simplemente a demostrar al Gobierno insensible que tenemos a nivel nacional, que en Formosa la justicia social no se negocia”, concluyó.



