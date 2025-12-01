En un gesto de estricta justicia social, nuevas viviendas fueron entregadas a familias de Tres Lagunas

El gobernador Gildo Insfrán encabezó en la localidad de Tres Lagunas la entrega de ocho viviendas en el barrio Municipal en la tarde de este lunes 22 en el Polideportivo Municipal, acompañado por el vicegobernador Eber Solís y Guillermo Silva, presidente de la Comisión de Fomento de esa comunidad.

Tres Lagunas está ubicada en el Departamento Pilagás, cerca de la intersección de las rutas provinciales N° 3 y N°6, a unos 140 kilómetros de la ciudad de Formosa.

La comitiva oficial, por su parte, la integraron ministros, ministras y funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial. Participaron, además, legisladores nacionales y provinciales, representantes de organismos de la Constitución Provincial y de entes autárquicos.

Así también autoridades de otras instituciones, como la Universidad Provincial de Laguna Blanca, cuyo rector es el licenciado Adrián Muracciole. Del mismo modo, se hicieron presentes las máximas autoridades de la Policía de Formosa.

Al igual que del orden comunal y legislativo de Tres Lagunas y se invitó, asimismo, a intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento de todo el interior de la provincia a ser parte de un día de especial trascendencia para los habitantes de Tres Lagunas, pero sobre todo para los beneficiarios de las viviendas.

Siguiendo el protocolo, la ceremonia se abrió con la entonación del Himno Nacional Argentino con los acordes de la Banda de Música de la Policía de Formosa, luego se hizo lo propio con el Himno Marcha a Formosa.

En vista de la distinguida visita del primer mandatario y su comitiva oficial a la localidad, se procedió acto seguido a dar lectura y entrega del decreto municipal de honores correspondiente.

En dicho instrumento legal se afirma que la entrega de viviendas a familias del lugar “constituye un acontecimiento de especial relevancia institucional, social y comunitaria”, adquiriendo aún mayor relevancia al darse “en un marco de profunda significación para la comunidad a días de las festividades de Navidad y Año Nuevo”.

Entonces, en “un clima de alegría, esperanza y unión entre los vecinos” se entregaron las unidades habitacionales, “un hecho de gran trascendencia social que permitirá la reubicación de familias que actualmente residen a la vera de la de la Ruta Provincial N° 6, en el acceso a la localidad, garantizando mejores condiciones de vida, seguridad y bienestar”.

Así se enfatiza el texto del decreto municipal, declarando Huésped de Honor de Tres Lagunas al gobernador Insfrán y a su comitiva oficial.

Seguidamente, se vivió un momento de mucha alegría cuando llegó el momento en que cada uno de los beneficiarios recibió las llaves de su nueva casa de manos del gobernador Insfrán junto al presidente de la Comisión de Fomento local.

Después, justamente en representación de los beneficiarios, Graciela García tomó la palabra y agradeció por ello al gobernador Insfrán, el vicegobernador Solís y a Silva: “Nunca pensamos en tener una casa así: ahora tenemos un palacio”, significó muy contenta.

E implorando al Gobernador, le dijo: “Ojalá sigas haciendo esto por la gente que lo necesita”.

Siguiendo con el acto fue el momento de escuchar las palabras del presidente de la Comisión de Fomento de Tres Lagunas, quien comenzó diciendo que es la tercera vez que el primer mandatario visitaba su comunidad, incluso, en esta ocasión, aún “pese a la lluvia, que es también bienvenida en la zona, vino a cumplir con la palabra empeñada”, subrayó.

Y continuó afirmando que “hoy (por este lunes) no es un día más para nuestra comunidad” y puntualizó en que este sueño largamente anhelado comenzó a gestarse desde el mismo momento que se anunció la pavimentación de la RP N°6. “A partir de allí el Municipio junto al área de Obras Públicas y un equipo de trabajo incansable, que me honra acompañar, asumió un compromiso claro: que el progreso llegue con justicia social y que nadie quede al costado del camino”, robusteció.

Así, se dio continuidad a la construcción y entrega de viviendas destinadas a reubicar a las familias que durante años vivieron a la vera y el acceso a la RP N° 6.

En este acto, volvió a reiterar Silva que “no solamente se entregaron viviendas, sino que con ello se entregaron también dignidad, seguridad y un futuro, como la posibilidad real de mejorar la calidad de vida y crianza de los hijos en un espacio adecuado, confortable, con los servicios básicos y los derechos garantizados”.

Puesto que “estas viviendas no fueron pensadas solo como una respuesta habitacional, sino como verdaderos hogares entendiendo que la calidad de vida también se construye desde el diseño, planificación y el cuidado de la salud”, realzó.

Y completó que “todo esto se realiza en un contexto nacional muy difícil de ajuste a las políticas sociales afectando con ellos a los que menos tienen”. Sin embargo, frente a ese escenario, contrastó que “Formosa elige otro camino, el de la inclusión, solidaridad y del acompañamiento permanente del gobernador Insfrán con su pueblo”.

Siendo “una muestra clara de ello” por ejemplo la entrega de más de 200 mil bolsas navideñas de pan dulce y sidra en todo el territorio provincial, cuya acción año a año se repite, definiéndola de estricta justicia social.



























