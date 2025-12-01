Incidentes en el barrio 28 de Junio dejan seis policías lesionados y dos detenidos

El violento y agresivo ataque fue generado por varias personas que arrojaron escombros, palos, bombas molotov hacia los auxiliares de la Justicia

Integrantes de la fuerza provincial verificaron un caso de desorden en el barrio 28 de Junio, donde un grupo de aproximadamente sesenta personas ingresaron a la vivienda de un hombre, sindicado como presunto autor de un caso de abuso sexual con acceso carnal ocurrido en octubre pasado.

El hecho ocurrió en la tarde de este lunes, alrededor de las 15:00 horas, cuando los efectivos policiales acudieron a un requerimiento en la manzana 42 del mencionado conglomerados habitacional, donde se encontraron con varios sujetos que protagonizaban un desorden.

El grupo antagónico había ingresado a la vivienda y sustraía varias pertenencias del interior de la casa, donde vive el hombre, quien se halla como imputado en la causa judicial y había recuperado su libertad días atrás.

De inmediato, los móviles policiales de las dependencias de la Unidad Regional Uno, Comisaría Seccional Novena, zonas seis y siete del Comando Radioeléctrico Policial, Departamento Informaciones Policiales y Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) actuaron y con un amplio despliegue en la zona, los policías restablecieron el orden realizando disparos disuasivos con postas de goma debido a la hostilidad de los inadaptados, resultando seis efectivos lesionados por el violento ataque con elementos contundentes arrojados por estas personas.

En el lugar procedieron a detener a dos de los protagonistas de las agresiones, un hombre de 28 años y una mujer de 26, que fueron trasladados hasta la dependencia policial.

Conforme lo dispuesto por el Juez interviniente en la causa de "Abuso Sexual", el imputado fue detenido en horas de la tarde por los efectivos de la Brigada de la Unidad Regional Uno, quedando a disposición de la Justicia.

Como consecuencia de los incidentes generados se realizaron las actuaciones procesales con intervención de la Fiscal en turno Dra. Natalia Tafetanini y Juez de Feria Dra. Silvana Jarzynsky, dándose inicio a una causa judicial por delitos de Atentado y resistencia contra la autoridad, amenazas a mano armada en poblado y en banda, lesiones, instigación a cometer delitos, intimidación pública en poblado y en banda a mano armada, daño, robo en poblado y en banda agravado por la participación de menores y tentativa de incendio.

La investigación está en curso y se trabaja para poner a disposición de la Justicia a los otros protagonistas identificados en el caso.







