Insfrán: “El Presupuesto Nacional que aprobaron es de pobreza”, con menos del 1% para educación pública

El gobernador Gildo Insfrán inauguró, en la tarde-noche de este martes 30, importantes obras en distintos barrios de Clorinda, como pavimentación de arterias, obras complementarias, ripio y sendas peatonales con su respectiva iluminación. También, el edificio de la Administración Tributaria Provincial (ATP) en la segunda ciudad de la provincia.

Acompañado por el vicegobernador Eber Solís y la comitiva oficial, el mandatario realizó el recorrido habilitando todo lo enunciado, en un itinerario del que participó el intendente local Ariel Caniza. En ese marco, el Gobernador recibió el cariño de la comunidad de la ciudad fronteriza.

Comenzando con su discurso, manifestó que se reencontró con amigos y “recuerdos muy lindos”, dado que “lo pasé muy bien en esta ciudad, por eso le tengo mucho afecto”.

Y resaltó, tomando las palabras de una vecina, quien habló en el acto central en la Avenida Marana, donde se habilitaron 1300 metros de pavimento con iluminación y obras complementarias, que ello “no fue un acto político, sino de amor”, en un 30 de diciembre, faltando tan solo un día para culminar con el 2025 y comenzar el nuevo año.

Tras resaltar esto, se refirió al panorama nacional, fustigando a Javier Milei al advertir que “tenemos el peor Presidente de la historia, quien está entregando y empobreciendo a nuestro país”. Y profundizó al reprochar que su gestión en el Ejecutivo Nacional es “muy firme con los que menos tienen”, sin embargo, son “dadivosos” con los poderosos.

Ante esto, dejó en claro que está absolutamente en contra de esa visión, es decir: “Eso no podemos compartirlo de ninguna manera”.

A continuación, afirmó contundente que “el Presupuesto Nacional que aprobaron es de pobreza: 0,88% del PBI para educación gratuita, pública y de calidad, cuando por ley, el presidente Néstor Kirchner había fijado que tenía que ser el 6% del PBI”, reclamó, recordando que “ni siquiera en el Gobierno de Mauricio Macri” sucedió eso.

“Así que es un récord de Milei”, expresó con ironía, “ya que él siempre habla del récord de su Gobierno de bajar la inflación”, pero observó que “lo hace con el hambre del pueblo, a costa de los jubilados y las personas con discapacidad, la ciencia y la tecnología”, por lo que “así cualquiera puede lograr un superávit”.

En ese sentido, planteó que “si hubiera sido un superávit real, se podría decir, bueno, juntaron la plata para poder pagar la deuda, pero no; porque resulta ser que ahora tienen que endeudarse más para poder pagar y no sabemos qué pasó con todo este ajuste que hicieron”.

Entonces, siguió diciendo, “ahora en los primeros días de enero, hay que afrontar el pago de 2000 millones de dólares y no saben cómo ‘miércoles’ hacerlo, aunque de eso seguro que ellos saben porque manejan con algún papelito que le van a entregar al Banco Central”.

No obstante, aún en esta dura realidad que está atravesando el país, pidió tener esperanza, trayendo a colación “un dicho que nosotros tenemos para los peores momentos de la Argentina, que fueron los años 2000-2001, y hoy vuelvo a repetirlo: que no caiga la fe ni tampoco la esperanza”, cerró.



