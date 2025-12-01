“Desinforman con IA”: Fuerte rechazo al accionar de medios alineados con la oposición local

Un amplio repudio generó la tergiversación de un flyer de la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) en las redes sociales y luego replicado en medios promovidos por la oposición local, dejando en evidencia el uso político malintencionado de la Inteligencia Artificial (IA) para intentar plantear una intervención federal a la provincia de Formosa.

En ese marco, el diputado provincial Agustín Samaniego, presidente del bloque justicialista en la Legislatura, rechazó contundente esta utilización maliciosa de la IA por parte de medios de comunicación alineados con dirigentes opositores locales, quienes buscan instalar un supuesto “temor” a una intervención federal de la provincia, generando la difusión de información errónea y la desinformación deliberada.

El legislador fue categórico al condenar el accionar tanto de los dirigentes provinciales allegados a la gestión nacional, así como de los medios afines, ya que “en Formosa militan el ajuste que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei, se hacen los guapos, andan a caballo, se cambian al color violeta y se arrogan el crecimiento de su pueblo”.

“Pero, cuando van a Buenos Aires, como perritos falderos, andan persiguiendo a los jueces para que les dicten una sentencia a favor o van a los medios de comunicación para que les hagan alguna nota y criticar a la provincia”, fustigó.

No obstante, dejó en claro que “Formosa no tiene más padrinos, no necesita tutores; Formosa es artífice de su propio destino y nunca un instrumento de la ambición de nadie”.

“Sueñan y deliran lograr con trampas lo que no logran con apoyo popular. Elección tras elección, el pueblo formoseño les da rotundamente la espalda”, enfatizó y, en ese sentido, les recordó que “este año hubo dos actos electorales muy intensos, donde el Modelo Formoseño ha tenido excelentes resultados, así como la figura del gobernador Gildo Insfrán”.

“Que no les quede ninguna duda, porque el Gobernador lo ha señalado claramente y explícitamente lo repite, el Modelo Formoseño no se va a detener. Los mismos pilares ideológicos, filosóficos y doctrinarios van a seguir siendo el motor y no vamos a cambiar”, reafirmó, al concluir.







