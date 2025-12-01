Educación cerró el ciclo lectivo 2025 con un acto en la EPEP 179

Este lunes 22, desde las 7:15 horas, el Ministerio de Cultura y Educación dio un cierre simbólico al ciclo lectivo 2025 con un acto protocolar en la Escuela Provincial de Educación Primaria (E.P.E.P.) Nº 179 "Juan Bautista Alberdi" de la ciudad capital.

Al respecto, el titular de la cartera educativa, Julio Araoz, consideró que “este ha sido un año de mucho trabajo y también con muchas satisfacciones” y mencionó los “destacados desempeños” que tuvieron los estudiantes formoseños de diferentes niveles y modalidades en certámenes como ferias de ciencia, filosofía o las Pruebas Aprender.

“Y, por supuesto, el hecho central, consagrar en nuestra nueva Constitución Provincial a la educación como un derecho humano fundamental”, destacó.

De esta manera, indicó el funcionario, se concluye oficialmente con este ciclo lectivo aunque los diferentes establecimientos vinieron haciendo lo propio en días anteriores, como la EPEP N°1, cuyo acto se concretó el viernes pasado.

Servicio Nutricional

Asimismo, anticipó que los equipos técnicos ya están trabajando en los preparativos para la entrega de juguetes por Día de Reyes el próximo 6 de enero mientras que otro “ponen a punto la información para la provisión de kits escolares” que entrega, cada año, el Gobierno provincial.

Además, garantizó Araoz, las instituciones educativas abrirán sus puertas durante el receso escolar para brindar el Servicio Social y Nutricional en todo el territorio formoseño porque “es un compromiso que estamos cumpliendo con un mandato constitucional”.

“Y, por otra parte, es una política activa que caracteriza a Formosa y que se ha sostenido durante décadas, independientemente del contexto como este, por ejemplo, totalmente adverso, que castiga a las familias argentinas y eso le asigna un valor mucho más alto a esta decisión que ha tomado nuestro Gobernador de sostener el servicio nutricional durante los 12 meses del año en todo el territorio de la provincia”, aclaró.

Agradecimientos

Por otro lado, el Ministro envió un “profundo agradecimiento” a los docentes y las familias, como así también a los estudiantes y consideró que estos “son momentos en los cuales renovamos el compromiso”.

“Y, como bien decía al principio, hoy estamos cumpliendo con un mandato constitucional, que es muy claro en cuanto a los objetivos estratégicos que plantea el Modelo Formoseño para con la educación pública, gratuita, de calidad inclusiva, garantizando el servicio educativo desde los cinco años hasta la finalización del nivel secundario. Eso está consagrado en nuestra Constitución Provincial”, ratificó.

Sobre el final, Araoz aseguró que “hemos cumplido” los objetivos previstos para este ciclo lectivo y recordó que, hace muchos años, la labor del Ministerio se caracteriza “por contar con un plan operativo que se confecciona en el último trimestre y se ejecuta a partir del inicio del siguiente ciclo lectivo, que va mucho más allá del calendario escolar, que es información relevante”.

“Pero aquí tenemos los objetivos a perseguir, por ejemplo, todas las acciones que se van a desarrollar en todo el territorio de la provincia con un despliegue de equipos técnicos asistiendo a directivos, a docentes, en todas las delegaciones zonales que componen nuestro sistema educativo provincial en todos los niveles y modalidades”, cerró.







