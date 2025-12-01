Inició una nueva entrega de cajas alimentarias para personas con celiaquía

En la ciudad de Formosa comenzó una nueva ronda de entrega de cajas alimentarias destinadas a personas con diagnóstico de celiaquía, en el marco de una política pública sostenida en el tiempo por el Gobierno de la Provincia de Formosa. La distribución se realizará este martes 23 y viernes 26, y está dirigida a titulares residentes en la capital formoseña.

Este complemento alimentario, financiado íntegramente con fondos provinciales, representa un alivio económico significativo para las familias que deben afrontar los altos costos de los alimentos aptos para celíacos, que en muchos casos resultan inaccesibles en el mercado. Se trata de una asistencia gratuita y bimestral que alcanza actualmente a cerca de 800 titulares en toda la provincia.

Una de las particularidades de esta entrega es la incorporación de una tarjeta personal e intransferible, que identifica a cada persona como titular del derecho a recibir este beneficio.

Al respecto, la directora de Atención a la Comunidad, Laura Viera, destacó que “esta tarjeta dignifica la entrega, reconociendo a cada persona como sujeto de derecho”. Además, explicó que cada credencial contiene los datos personales del titular y el centro de distribución asignado para el retiro del beneficio.

“La presentación de la tarjeta, junto al DNI, será condición indispensable para el retiro del módulo alimentario” declaró Viera. Este sistema permite agilizar, organizar y ordenar el procedimiento de entrega, fortaleciendo además la transparencia del programa.

Esta instancia corresponde a la última entrega del año, previa a las fiestas de fin de año. En la ciudad de Formosa, la distribución se realizará el martes 23 en horario corrido hasta las 18 horas, y el viernes 26 de 8 a 13 y de 18 a 20 horas, en avenida Frondizi 4685.

“La entrega de estas cajas se suma a otras acciones previstas por el Gobierno provincial en el marco de las celebraciones de fin de año, como el cronograma especial de entrega del bolsón saludable del Plan Nutrir y la distribución de sidra y pan dulce ala población, garantizando el acompañamiento integral a las familias formoseñas en estas fechas significativas” remarcó Viera.

En relación con los beneficiarios del interior provincial, se informó que serán contactados telefónicamente para coordinar la entrega, la cual se realiza a través de los Centros de Desarrollo Infantil o de los Espacios de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO) de cada localidad. En esa instancia, también se les hará entrega de la tarjeta identificatoria del programa.

Las cajas alimentarias contienen productos esenciales libres de TACC (trigo, avena, cebada y centeno), lo que constituye un aporte fundamental para la economía doméstica de las familias beneficiarias, teniendo en cuenta que los alimentos sin gluten suelen tener un costo considerablemente más alto en el mercado.



