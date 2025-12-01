Recomiendan extremar los cuidados en la conservación de alimentos durante las Fiestas de Fin de Año

El Ministerio de Desarrollo Humano recordó la importancia de mantener una adecuada conservación de los alimentos durante las celebraciones, ante las altas temperaturas que incrementan el riesgo de intoxicaciones.

Con el propósito de prevenir complicaciones en la salud, que pueden ir desde cuadros leves hasta situaciones de mayor gravedad, el Ministerio de Desarrollo Humano reiteró una serie de recomendaciones dirigidas a toda la comunidad para evitar enfermedades transmitidas por alimentos, especialmente en esta época del año donde el calor acelera su descomposición.

El ingeniero José González, director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, explicó que “las enfermedades transmitidas por alimentos suelen aparecer cuando se relajan los cuidados básicos en la conservación, la preparación o el traslado. En estas fechas es fundamental ser muy rigurosos, porque el calor acelera cualquier proceso de descomposición”.

Cuidados esenciales desde la compra hasta el consumo

González destacó que es imprescindible adquirir los alimentos en comercios habilitados, verificar que estén correctamente refrigerados y colocarlos en la heladera de inmediato.

Recordó que “la temperatura segura de conservación es cercana a los 5°C y la cadena de frío no debe romperse hasta el momento de servir la comida; ese es uno de los puntos donde más fallas vemos cada año”.

Además, insistió en que las carnes y otros productos congelados no deben descongelarse a temperatura ambiente, sino dentro de la heladera. Los alimentos crudos no deben volver a congelarse y las preparaciones no deberían cocinarse con demasiada anticipación.

Respecto del momento de servir, recomiendan refrigerar nuevamente las comidas apenas finaliza su consumo, especialmente aquellas con mayonesa, crema u otros ingredientes perecederos. “Si una preparación estuvo más de una hora a temperatura ambiente, lo más seguro es descartarla para evitar riesgos”, señaló.

Contaminación cruzada: cuidados clave

El director recordó que los alimentos cocidos deben mantenerse en la parte superior de la heladera y los crudos en la parte inferior, siempre en recipientes cerrados. “Separar crudos de cocidos evita contaminaciones cruzadas, un problema frecuente y totalmente evitable”, remarcó González.

Asimismo, señalaron que la contaminación cruzada también puede ocurrir durante la preparación de las comidas. Por ello es fundamental utilizar utensilios diferentes para alimentos crudos y cocidos, lavar bien las superficies de trabajo y evitar que jugos de carnes crudas entren en contacto con ensaladas, frutas u otras preparaciones listas para consumir.

“Son detalles simples, pero marcan la diferencia entre una comida segura y un problema de salud que puede arruinar la celebración”, destacó.



