El Instituto Politécnico realizó el acto de egresados Promoción 2025

Este martes 23 de diciembre, desde las 9 horas, se llevó a cabo el acto de egresados Promoción 2025 del Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” donde se entregaron 95 títulos de técnicos superiores de las cuatro carreras que brinda la Institución: Telecomunicaciones, Desarrollo de Software Multiplataforma, Química Industrial y Mecatrónica.





La ceremonia contó con la presencia del ministro de Cultura y Educación, Julio Araoz; el director de la institución, Horacio Gorostegui; y el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis, entre otras autoridades provinciales.Al respecto, Gorostegui conversó con AGENFOR y expresó que “es una alegría enorme” brindar a la comunidad “nuevos egresados que van a aportar y apostar por el desarrollo y crecimiento de nuestra provincia en rubros muy bien calificados”.“Y que tienen que ver con la incorporación de ciencia, tecnología e innovación en los diferentes procesos para los diversos organismos, empresas privadas y fundamentalmente aquellas que incorporan innovación en sus procesos, por ejemplo, de base tecnológica”, añadió.En ese marco, el Director aseguró que este fue “el mejor año para nuestra Institución” por lo que celebró el cierre del mismo.A su vez, garantizó que los flamantes graduados “salen preparados para el mercado laboral” y están “altamente calificados en aquellas habilidades técnicas fundamentales en cada una de estas cuatro carreras”.Por ello, “es un orgullo que nuestros jóvenes que se reciben trabajen en aquello que se han formado” y, consideró, “eso habla realmente del nivel académico que reciben aquí y principalmente ponen valor todo lo que realiza el Gobierno de la provincia de Formosa en la formación de estos jóvenes”.“Más en estos tiempos en donde a nivel nacional existe un recorte descomunal a todo lo que sea educación pero particularmente a lo que tenga que ver con educación técnica, ni hablar en ciencia y tecnología o en las universidades. Así que realmente lo que nosotros tenemos que hacer es destacar que nuestra provincia sigue sosteniendo con recursos propios estos trayectos formativos en una institución de primer nivel en el país”, manifestó.PreinscripcionesEn otro orden, Gorostegui se refirió al proceso de preinscripciones para nuevos estudiantes y dijo que “van muy bien” porque ya superaron la cantidad de preinscriptos de años anteriores y analizó que se debe “al nivel de difusión que realizamos” y “lo que trabajamos en cuanto a comunicación de nuestras ofertas”.“Y por qué no, también el hecho de que nuestros jóvenes estudiantes egresados del colegio secundario valoran mucho que este Instituto ya cuente con casa propia, por ejemplo, y con los beneficios que estamos brindando”, agregó.En ese marco, informó que las preinscripciones continúan abiertas y, anticipó, que en enero iniciarán los cursos introductores de Desarrollo de Software y Mecatrónica, mientras que en abril harán lo propio con Telecomunicaciones y Química Industrial.“Así que ya cerrando este año pero bien planificando lo que será el 2026 con realmente muy buenas expectativas porque a nuestros jóvenes les siguen interesando nuestras ofertas y eso significa nuevos desafíos para nosotros, profundizar en cuanto a ir ganando territorialidad, en cuanto el nivel de nuestros proyectos finales, profundizar también aquellos que son de interés para nuestra provincia”, indicó.Y cerró: “Así que el año 2026 va a ser de grandes desafíos y también pensando en que la educación va a ser golpeada el año que viene por el Gobierno nacional, pero nosotros aquí vamos a estar haciendo patria con las herramientas con las que contamos gracias a que tenemos un Gobierno que piensa realmente en justicia social”.