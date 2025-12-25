Iniciaron preparativos para una nueva entrega de juguetes por Reyes Magos

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Edgar Pérez, integrante del operativo logístico de la tradicional entrega de juguetes por el Día de Reyes, se refirió a las tareas que se vienen desarrollando de cara a la próxima distribución.

En primera instancia, valoró que una vez más “el gobernador Gildo Insfrán renueve este hermoso gesto en esta fecha de Reyes”, recordando que dicha acción está destinada a los niños y niñas de Nivel Inicial y Primario tanto de escuelas públicas como aquellas de gestión privada.

Explicó, en ese sentido, que “la logística de reparto desarrollada para que los juguetes llegan al interior provincial consiste en entregar la cantidad demandada a cada Delegación Zonal de Educación desde la ciudad capital, acción que se viene realizando desde hace años”.

Repasó que para que lleguen en tiempo y forma “se trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Cultura y Educación”.

A su vez, destacó “el fuerte acompañamiento de los militantes, no solo en el armado de los juguetes, sino también en la carga de los mismos en los camiones que serán los encargados de trasladarlos hasta las escuelas y colaborar con la entrega el día 6 de enero”.

Para finalizar, subrayó que el objetivo principal del Gobierno de Formosa “es que todos ellos tengan una sonrisa de felicidad en este día”, cerró.



