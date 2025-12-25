El protector solar de Laformed es un nuevo paso en el fortalecimiento de la salud pública provincial

El Laboratorio de Especialidades Médicas de Formosa comenzó a producir el protector solar FPS 30 dentro de su línea de productos, consolidando, de esta manera, un nuevo paso en el fortalecimiento de la salud pública provincial.

Este desarrollo se da en un contexto donde las altas temperaturas y la exposición solar requieren cuidados permanentes, por ende, esta producción concreta es el resultado de un trabajo sostenido que permite seguir garantizando el acceso a insumos esenciales para la salud de los formoseños.

En ese marco, Ricardo Acosta, gerente de Planta de Laformed, expresó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) su orgullo por el trabajo realizado e indicó que “demandó meses de investigación y esfuerzo del equipo técnico”.

“Es un logro que refleja la capacidad del laboratorio público para desarrollar productos con calidad y compromiso, fortaleciendo la producción local y la soberanía sanitaria”, acentuó.

Avance y desarrollo

Recordó que el avance y el desarrollo que se dio fue producto de “mucho trabajo, de tiempo de investigación y de pruebas, logrando sacar el producto antes de fin de año”.

“Los análisis están aprobados, al igual que los ensayos de calidad, es decir, el producto ya está listo y aprobado para su distribución masiva en forma gratuita”, subrayó.

En este sentido, puso en resalto que este producto también se desarrolla en el marco de “un plan de lucha contra el cáncer de piel, que está gestionando el Gobierno de Formosa y, dentro de ese marco, estará dirigida la distribución de nuestro producto”.

Nombró aquí a los distintos trabajadores que cumplen funciones expuestos al sol, como los efectores de salud que trabajan bajo estas inclemencias, y también a los productores y maestros rurales.

“Sentimos mucha satisfacción y orgullo por el trabajo realizado –enfatizó-. Somos profesionales formoseños que trabajamos hace bastante tiempo en el laboratorio, a los que se suman los nuevos profesionales incorporados”.



