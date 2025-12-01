La Policía detuvo a un hombre por atacar en forma violenta a su expareja

• El rápido despliegue permitió detener al hombre, mientras que mujeres policías brindaron contención y asistencia a la victima

Efectivos de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno detuvieron a un hombre de 50 años que ingresó por la fuerza a la casa de su expareja en el barrio Jardines de Formosa, la agredió, atacó con un arma blanca y le provocó graves lesiones.

No conforme con eso, la mantuvo privada de su libertad, la amenazó y sustrajo la llave de la vivienda y del vehículo.

El violento caso se produjo alrededor de las 18:00 horas del sábado último y los integrantes de la Comisaría Seccional Sexta acudieron a verificar un requerimiento en la manzana 34 del mencionado barrio.

En el lugar, se entrevistaron con la mujer que presenta lesiones graves, incluyendo heridas de arma blanca, golpes en la cabeza y en otras partes del cuerpo y de inmediato fue trasladada al Hospital Central.

Tras las averiguaciones prácticas, se estableció que en la noche del viernes el agresor se presentó en un local ubicado en el paseo costanero, donde la víctima se encontraba con un familiar y la agredió verbalmente.

Luego, siguió todo su recorrido e irrumpió en su casa alrededor de las 00:00, donde la agredió y la privó de su libertad, sin la posibilidad de solicitar ayuda, hasta cerca de las 13:30 horas, donde el hombre se retiró de la vivienda al mando de una motocicleta, previo a quitarle las llaves del inmueble y el auto.

El caso fue puesto en conocimiento a la jueza de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dra. Karina Paz y a la fiscal Dra. Claudia Silvana Ontiveros.

De inmediato, los policías se abocaron a las tareas investigativas y a las 19:45 horas de este sábado aprehendieron al sujeto en la avenida 12 de Octubre y Tercera del barrio 12 de Octubre, donde también secuestraron la moto Honda XR, en la que se desplazaba.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, donde permanece alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Violación de domicilio, lesiones con arma blanca, privación ilegítima de la libertad, tentativa de homicidio, amenazas y hurto en contexto de violencia de género”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5. (Con foto).



