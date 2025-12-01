El Hospital Odontológico de Complejidad Integrada celebra su 13° aniversario





Esta institución, ícono en el cuidado de la salud bucodental para Formosa y la región, fue creciendo año tras año y, desde sus inicios, brinda servicios odontológicos de excelencia y gratuitos a toda la población.

En otra jornada significativa para la salud bucodental de la provincia de Formosa, este jueves 11 de diciembre, el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI) festeja su 13° aniversario de trabajo incansable.

Inaugurado en 2012 por el gobernador Gildo Insfrán, es un faro de atención y cuidado bucodental, beneficiando a pacientes de todas las edades tanto de la Capital como del interior provincial.

Desde su puesta en funcionamiento, mostró un notable crecimiento en los servicios de alta calidad que se fueron sumando progresivamente con el paso de los años, también incorporando profesionales calificados y equipamiento de avanzada tecnología, que permiten abordar múltiples patologías dentales y de la boca en general.

Actualmente, el HOCI dispone de 12 servicios, que incluyen la Guardia para Urgencias y Emergencias Odontológicas, así como los de consultorios externos: Diagnóstico, Pacientes Especiales, Periodoncia, Odontopediatría, Operatoria Dental, Endodoncia, ATM (articulación témporo mandibular), Ortopedia y Ortodoncia, Prótesis Dental, Cirugía Maxilofacial y Estomatología.

Además, este efector forma parte del sistema de residencias impulsado por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Humano, que alberga hoy cinco residencias en pleno desarrollo: Odontología General, Endodoncia, Odontopediatría, Ortopedia y Ortodoncia, y Cirugía Bucomaxilofacial, con un total de 45 odontólogos residentes.

El director del HOCI, el odontólogo Alejandro Lorenzo, puso de relieve, en ese punto, que esta institución es también un “hospital escuela”, donde la formación continua “es parte de nuestro día a día”.

Asimismo, resaltó que, a pesar de estar cumpliendo ya 13 años, la estructura edilicia del hospital se mantiene en excelentes condiciones. Y en cuanto al equipamiento, indicó que desde sus inicios el HOCI se caracterizó por tener equipos con tecnología de última generación, recordando que la última adquisición “fue un tomógrafo dental que actualmente se encuentra operando al 100% y es un servicio gratuito, al igual que los demás que tiene el hospital para todos los pacientes que lo necesitan”.

Por otra parte, se refirió a la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud a nivel nacional con recortes que afectan a las provincias, “pero, a pesar de esa realidad tan perjudicial, el Gobierno provincial ha decidido sostener y administrar los recursos para atender las necesidades de salud de la población formoseña”.

Y al respecto subrayó que, gracias a esta política sanitaria, el HOCI “no ha sentido la falta de insumos, ni de equipos ni de recurso humano. Estamos totalmente cubiertos. Hasta el momento no tuvimos ningún tipo de problemas y contamos con todo lo necesario para dar respuesta a nuestros pacientes”, afirmó.

Finalmente, y a modo de balance, el director del HOCI celebró el crecimiento del hospital desde sus inicios, cuando contaban con un grupo reducido de profesionales “que teníamos una gran ilusión y mucho entusiasmo por formar parte de una institución emblemática que pretendía marcar el rumbo de la odontología en Formosa”.

“Ese proyecto se fue desarrollando cada vez más, año tras año y hasta puedo decir que superó nuestras expectativas. Hoy contamos con un plantel de 38 odontólogos capacitados, comprometidos, con ganas de seguir brindando la mejor atención a nuestros pacientes y con el anhelo de celebrar muchos aniversarios más en este nosocomio que es un ícono para la salud bucodental de las formoseñas y formoseños”, finalizó.



