Fabricio Ferreira: “Soy el primer oficial de Policía de la comunidad Qom”

En el marco del acto de egreso de la XLVIII promoción de oficiales ayudantes de la Policía de la provincia de Formosa, encabezado por el gobernador Gildo Insfrán, el jueves 18, Fabricio Ferreira marcó un hito al convertirse en el primer integrante de la comunidad Qom en alcanzar este rango.

El flamante oficial Fabricio Ferreira, oriundo de la colonia Laguna Gobernador perteneciente a la localidad de Misión Laishí, hizo sentir su “orgullo y felicidad por haber concretado este objetivo”.

Expresó que “soy el primer oficial de Policía de la comunidad Qom”, comentando que “tengo sangre originaria de parte de mi madre, a quien agradezco su apoyo siempre”.

Asimismo, recordó que “en su momento la Policía Comunitaria se hizo presente en la EPEP N° 403 “Don Bendito López”, para motivarnos a los jóvenes a ingresar al Instituto” y resaltó que “a mi interesó mucho la carrera, porque ahí fue donde mencionaron todos los beneficios y lo que se podía lograr una vez ingresábamos”.

Hizo especial mención a su familia “gracias a ellos pude estar acá, porque me ayudaron en todo momento, estuvieron a mi lado, y por eso, siempre voy a estar agradecido con ellos”.

Además, indicó que “estos años no fueron fáciles, pero uno cuando pone voluntad y esfuerzo, puede lograr todo”, agregando que “independientemente del lugar que me toque, yo voy a dar todo de mí y voy a estar siempre trabajando con respeto y vocación de servicio”.



