Ibáñez: “El emprendedurismo significa la oportunidad de trabajo para jóvenes”

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, estuvo presente en el Mercado Comunitario por Navidad, que se desarrolló este fin de semana, en las instalaciones del Galpón G por lo que, en ese marco, conversó con AGENFOR y puso en valor este tipo de espacios que generan movimiento económico en la provincia.

“El emprendedurismo significa la oportunidad de trabajo para jóvenes que, en este caso, cerca de la Navidad, algunos producen muchos productos de regalería y otros como el plato fuerte de hoy que fue el concurso de pan dulce”, sostuvo.

Y agregó que “se ha desarrollado muchísimo la gastronomía en Formosa que muestra la identidad de un pueblo, a través de la comida y, a su vez, genera empleo”.

En ese sentido, el funcionario reconoció que “detrás de cada uno de estos chicos hay otras personas que también están trabajando” por lo que felicitó a los organizadores del evento y a los ganadores del mejor pan dulce formoseño.

En cuanto a la asistencia a emprendedores para el año entrante, garantizó que “tenemos un programa que ya el Gobernador lo incluyó en el Presupuesto 2026 que es la ayuda a todos los emprendedores”.

“Cada uno tiene necesidades distintas. Algunos necesitan máquinas, ejemplo, acá algunos han recibido una amasadora, otros un horno, otros elementos de trabajo, que les facilitan a ellos enormemente la tarea, así que vamos a estar”, aseveró; y añadió que, otra parte fundamental es la capacitación.

De esta manera, Ibáñez realizó un balance del año que se va y consideró que fue “bravo” pero, valoro, el acompañamiento del Gobierno provincial a los emprendedores porque, caso contrario, “es muy difícil que puedan comenzar”.

“Una vez que comienzan y que ya hacen su clientela, pero hay que ayudarlos al comienzo, en esa etapa difícil, cuando ellos se capacitan, pero no tienen capacidad financiera para adquirir los elementos mínimos. Ahí tenemos que estar nosotros”, sostuvo.

Y cerró: “El Estado tiene que ayudarlos en la capacitación, y en la instalación de su primer emprendimiento; y después sí, dejarlos ya para que ellos se inserten en el mercado y puedan vender sus productos”.



