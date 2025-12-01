Resaltan la visita del gobernador Kicillof al Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Formosa

En su reciente visita a Formosa, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al gobernador Gildo Insfrán, recorrió el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor Kirchner”, una institución clave para la atención oncológica y el diagnóstico de alta complejidad en la región.

En ese marco, el gerente general de la Fundación del CMNR, el licenciado Martín Mutuberria, destacó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) la importancia de la visita y el crecimiento sostenido del Centro desde su puesta en funcionamiento. “Para nosotros es un orgullo que pueda venir el gobernador Kicillof a la provincia y recorrer, junto a nuestro Gobernador, esta institución, que ya lleva tres años y medio desde que atendimos al primer paciente”, señaló.

Mutuberria remarcó que el CMNR se encuentra en una etapa de consolidación, con un desarrollo permanente de sus servicios, especialmente en el área oncológica. Durante la recorrida, las autoridades conocieron los distintos sectores vinculados a los tratamientos y diagnósticos, así como los avances proyectados para una futura etapa de producción de radiofármacos.

Al hacer un balance del funcionamiento del Centro, el gerente general subrayó el impacto positivo que tuvo en la vida de los formoseños. “Realmente es un gran cambio tener este tipo de centros en una provincia del norte del país. Permite que los pacientes puedan realizar sus tratamientos aquí, evitando trasladarse miles de kilómetros a otras provincias”, explicó.

En cifras, Mutuberria precisó que el CMNR ya atendió a más de 2800 pacientes y concretó más de 1200 tratamientos oncológicos finalizados. Además, resaltó la incorporación del servicio de diagnóstico PET, único en la provincia, con más de 800 estudios realizados en aproximadamente un año y medio desde su puesta en marcha.

Finalmente, destacó que el crecimiento del Centro se apoya en equipamiento de alta tecnología y en la formación continua de los profesionales, con una clara proyección a futuro. “Son etapas que se van ejecutando con la visión de seguir avanzando y brindándole a la población un beneficio fundamental en materia de salud pública”, concluyó.



