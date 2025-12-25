Un consumo que no repunta en la Navidad austera y que expone el fuerte ajuste económico del Gobierno Nacional

Gialluca advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo, el aumento del endeudamiento de los consumidores en un contexto de inflación persistente, donde el ajuste no impacta igual en todos los hogares, toda vez que los “sectores de mayores ingresos” manifestaron haber recortado sus gastos solo el 38%, mientras la “clase media” lo hizo en un 67% y los “sectores de menores ingresos” en un 82%, disponiendo de sus salarios para compras esenciales-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el leve crecimiento del 1,3% en las ventas navideñas de los comercios minoristas pymes dejó fuertes interrogantes más que alivio. En un contexto de fuerte austeridad presupuestaria impulsada por el Gobierno Nacional, el repunte estuvo lejos de reflejar una recuperación genuina del consumo y se apoyó, casi exclusivamente, en promociones agresivas y en la reaparición del crédito como salvavidas de corto plazo. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 9 de cada 10 comercios debieron implementar acciones especiales para sostener las ventas. Descuentos por pago en efectivo de hasta el 50%, financiación en cuotas y condiciones comerciales más flexibles se volvieron la norma, no la excepción. El ticket promedio alcanzó los $36.266, aunque con fuertes desigualdades entre rubros: mientras el calzado trepó a $60.041, sectores más masivos como librerías quedaron muy por debajo, con $34.484. En una consulta concretada a una docena aproximadamente de comerciantes de nuestra ciudad, la mayoría consideró que, las ventas apenas cumplieron con las expectativas, mientras que un tercio admitió resultados un poco mejor, en general vinculados a estrategias puntuales de financiamiento de entidades bancarias o a beneficios provinciales. Sin embargo, 1 de cada 5 locales no logró alcanzar sus objetivos, una señal clara de que el consumo sigue condicionado por la pérdida de poder adquisitivo. El desempeño sectorial también expuso las tensiones del modelo económico actual. Perfumería fue la gran ganadora, con un salto del 27,8%. Calzado y Marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%) lograron números positivos gracias a la financiación en hasta 12 cuotas y al pago del aguinaldo en el sector público, que funcionó como paliativo frente al ajuste de los ingresos. En cambio, los rubros más sensibles a la apertura importadora y al recorte del gasto mostraron retrocesos. Los equipos de audio, video y celulares cayeron un 4%, con una demanda cada vez más selectiva, mientras que la Juguetería sufrió una baja del 6,6%, golpeada por la competencia de canales de bajo costo. Un informe de CAME sintetiza el cuadro: hubo mayor previsibilidad de precios, pero el consumo se volcó casi exclusivamente a productos económicos y ofertas puntuales. Más que una señal de recuperación, la Navidad dejó al descubierto los límites del ajuste económico del Gobierno Nacional. Sin promociones extremas, crédito y descuentos excepcionales, el consumo habría cerrado el año en caída.

Por otra parte, la UBA reveló que el 72% de los hogares redujo sus gastos en los últimos meses por la pérdida de poder adquisitivo, con mayor impacto en mujeres y sectores de menores ingresos: Según un informe elaborado por el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (Cenarsecs) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el 72% de los argentinos redujo sus gastos personales o familiares en los últimos tres meses por motivos económicos. El relevamiento, de alcance nacional y realizado entre el 12 de noviembre y el 12 de diciembre de 2025, mostró que el 43% de los hogares realizó recortes significativos, mientras que otro 29% aplicó reducciones menores. En contraste, el 23% mantuvo estable su nivel de consumo, y apenas el 5% declaró haberlo incrementado. “Argentina atravesó una caída generalizada en las ventas minoristas, motivada principalmente por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores”, señala el documento en sus conclusiones, al describir el marco económico en el que las familias tomaron decisiones de ajuste.

El ajuste no impacta igual en todos los hogares: La reducción del gasto no se distribuyó de manera homogénea. El estudio detectó diferencias relevantes por género: el 76% de las mujeres declaró haber reducido sus gastos, frente a un 66% de los varones, lo que evidencia un mayor impacto del ajuste en los hogares encabezados o administrados por mujeres. Las brechas se profundizan al observar el nivel de ingresos del hogar. Entre los sectores de mayores ingresos (ABC1), solo el 38% manifestó haber ajustado sus gastos. En la clase media, el porcentaje asciende al 67%, mientras que entre los sectores de menores ingresos (D1 y D2) llega al 82%. Estos datos refuerzan la relación directa entre la capacidad de ingreso y el margen de maniobra para sostener el consumo. “Muchas familias disponen de un menor presupuesto para sus compras no esenciales”.

Compras en el supermercado: De acuerdo con el trabajo de la UBA, los consumidores tendieron a privilegiar bienes esenciales, mientras que otros rubros quedaron relegados; en ese marco, los sectores de indumentaria y librerías fueron los más afectados por la contracción del consumo, una tendencia que coincide con otros relevamientos sectoriales realizados a lo largo del año.



