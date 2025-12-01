“Como todos los años, entregaremos pan dulce y sidra en cada hogar formoseño, compartiendo el espíritu navideño por mandato del Gobernador Insfrán”



El Diputado Provincial, El Diputado Provincial, Hugo “Cacho” García , destacó el esfuerzo de un amplio equipo militante del PJ , que desde tempranas horas de la mañana comenzó con la entrega del tradicional pan dulce y sidra a cada una de las familias formoseñas, una acción que se repite año tras año como parte de las celebraciones navideñas y como política para estas festividades del Gobernador Gildo Insfrán

"Hoy, como lo venimos haciendo cada año, nos encontramos trabajando incansablemente con nuestro equipo para llevar este presente navideño a cada hogar formoseño", expresó García, quien destacó la importancia de estas iniciativas en el fortalecimiento del vínculo con la comunidad.

García aprovechó la oportunidad para agradecer a todos los militantes y al Gobierno Provincial por el apoyo brindado para llevar adelante esta entrega.

"Queremos agradecer al Gobernador, que nos da la posibilidad de acercar a las familias pan dulce y sidra, elementos tan representativos de estas fiestas. Esta acción es un símbolo de unión y esperanza, y es posible gracias al trabajo conjunto de todos los militantes."

El Diputado Provincial también destacó la importancia de las políticas inclusivas que se llevan a cabo en la provincia, mencionando otras iniciativas como la entrega de guardapolvos, útiles escolares y juguetes en la celebración del Día de Reyes, asegurando que los más beneficiados son siempre los niños de Formosa.

"En Formosa, este tipo de acciones tienen un valor profundo, y no estoy seguro de que en otras provincias se realicen acciones similares. No sé si hay otro Gobernador que entregue un presente navideño a cada hogar como lo hacemos aquí", señaló García.

Por otro lado, García criticó las políticas del gobierno nacional bajo la gestión de Javier Milei, haciendo hincapié en las medidas que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad.

"El cierre de PYMEs, los recortes a los sectores más necesitados, y los beneficios exclusivos para los sectores más pudientes, son acciones que van en contra de las personas más vulnerables. El trato a los discapacitados, a los jubilados y a los comerciantes es un claro ejemplo de ello", manifestó el Diputado.

Finalmente, García recordó el compromiso del peronismo con el bienestar de la ciudadanía, señalando que en momentos difíciles, como los que atravesó la Argentina en 2001 y durante el macrismo, el peronismo asumió la responsabilidad de conducir al país y proteger a los más necesitados.

"Desde Formosa, entendemos que hay una Argentina diferente, que es posible construir con políticas justas, inclusivas y pensadas para todos", concluyó García.







