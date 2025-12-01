Colonia de vacaciones, aquagym y escuela de natación, propuestas gratuitas del Gobierno de Formosa para este verano

La directora del Parque Infantil Paraíso de los Niños, la profesora Guadalupe Robles, se refirió al inicio de la temporada de verano 2026 en la ciudad capital, el cual se dio el sábado 27 con la modalidad de pileta libre en el Parque Acuático “17 de Octubre”.

“El inicio de la temporada en esta imponente instalación era muy esperado” acentuó y agregó que “próximamente estarán habilitadas las colonias de vacaciones, tanto aquí como en el Paraíso de los Niños”.

Además, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) precisó que “las colonias se desarrollarán en el turno mañana, de 7.30 a 11 horas y por la tarde de 15 a 18 horas”.

Sobre el aquagym, recordó que “está propuesta es para los mayores de 18 años en el horario de 20 a 21 horas, mientras que en la franja horaria de 18.30 a 19.30 horas se desarrollará la escuela de natación para niños de 6 a 12 años”.

Además, aseguró que se trata de “una temporada muy esperada por toda la familia, porque en este verano cada formoseño va a aprovechar y disfrutar de la provincia y de todo lo que ofrece de manera libre y gratuita”.



