Basterra: “El diputado libertario de Formosa votó en contra de los discapacitados y universidades; y a favor de profundizar el endeudamiento de Nación”

En diálogo con AGENFOR, el diputado nacional por Formosa, Luis Basterra, se refirió a la sesión extraordinaria que ocurrió el pasado miércoles 17 en la Cámara de Diputados de la Nación con la participación de los nuevos legisladores y consideró que “fue muy importante porque, en alguna medida, recuperó la inconstitucionalidad de tener un Presupuesto”.

En ese marco, habló sobre el rol que desempeñaron los diputados formoseños y, primero, reprochó la ausencia de Gerardo González; luego, indicó que los tres que “respondemos al Modelo Formoseño, votamos en contra del Presupuesto e impedimos que se volteen las leyes de discapacidad y presupuesto universitario”.

“Y hay un diputado libertario que mucho tiempo se escondió y se disfrazó de peronista, pero que está mostrando lo que efectivamente es, que vota en contra de las universidades, en contra de los discapacitados, vota a favor de profundizar el endeudamiento de la Nación, a favor de no poner un sólo peso en la vialidad de la provincia, que justamente es de Las Lomitas y se tiene que comer una ruta llena de pozos por culpa de las propias decisiones y la ambición personal que finalmente emergió”, indicó.

Ese legislador, ratificó Basterra, “votó, obviamente, a favor de este Presupuesto de entrega y en contra de la discapacidad y las universidades”.

El proyecto

En esa línea, recordó que el Gobierno nacional “venía de dos años de operar el Estado argentino sin Presupuesto, a sabiendas que, con esa decisión, hicieron lo que quisieron, manejaron los recursos discrecionalmente, y eso es algo que un Estado serio no se lo puede admitir”, indicó.

En esta oportunidad, continuó el legislador, “presentaron un proyecto que responde a sus intereses y a su proyecto político de desfinanciamiento de la educación, de la ciencia, de las rutas, de todo”, es decir, “dejar de pensar en el ciudadano y pensar nada más que en cómo hacemos para pagar la deuda y cómo entregamos nuestros recursos a cambio de pagar el endeudamiento que no ha representado nada en la Argentina, ni una obra, ni una mejoría en la calidad de vida de cada uno de nosotros”.

Pero, valoró, que “las reglas y el juego de la democracia” hacen que, por lo menos, “hoy tenemos una base sobre la cual controlar” aunque sea “un presupuesto mentiroso” porque “se piensa que la inflación sería de menos del 10% de lo que está plasmado en el Presupuesto, que el dólar estaría menos de lo que está hoy a su cotización”.

“¿Cómo entienden esos parámetros económicos que plantea el Presupuesto? Son todos los elementos por los cuales nosotros estamos en contra, porque nos parece que tiene una inconsistencia que demuestra el desprecio que tienen por hacer un razonamiento acorde al que necesita una nación seria”, esbozó.

Y añadió: “Esto nos lleva a nosotros a pensar que es un presupuesto dibujado y que van a tener que responder por estas decisiones o esto que se ha previsto y se ha votado. Es un presupuesto de achique, que genera mayor endeudamiento y que, en la práctica, no hay fondos para la promoción del desarrollo de la economía, ni de la pequeña, ni de la mediana empresa, ni de las economías regionales”.

Basterra consideró que el Gobierno nacional asumió que “el triunfo” del 40% de votos que recogieron en las últimas elecciones legislativas, les habilitaba a “hacer una presentación de esta naturaleza”.

“Hubo bloques que los han acompañado suponiendo que van a tener algún beneficio pero, en el tratamiento, esta gente se excedió ya a un punto en que ni siquiera quienes los acompañaron en general pudieron sostener algunos aspectos de este Presupuesto que son ya directamente criminales, porque desfinanciar a la discapacidad es un acto criminal, desfinanciar al sistema educativo y, en particular, a las universidades, es inhabilitar el sentido de equidad, de acceso a la educación y a la formación del ciudadano”, apuntó.

Y ahondó: “Ahí es donde, por ser tan tramposos, cayeron en su propia trampa y quedaron sin lo que aspiraban, que era derogar las leyes de discapacidad, la ley del presupuesto universitaria”.

En definitiva, dijo el Diputado formoseño, el Presupuesto es “un instrumento que tiene que estar en funcionamiento” y lamentó la “la excesiva aspiración, ambición y presión que intentaron ejercer sobre los bloques amigos” que “le fue para atrás”

“Porque después tienen los diputados que acompañaron en dar quórum, en aprobar en general el Presupuesto, que tuvieron que hacerse cargo de lo que iba a ser un desastre y decidieron no acompañar el capítulo 11”, cerró.



