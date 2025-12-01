Dengue: recuerdan intensificar el control de posibles criaderos durante los días de lluvia

Desde el sistema de salud provincial reiteraron la importancia de eliminar recipientes que acumulen agua para sostener la buena situación epidemiológica y prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se reiteró a la comunidad la importancia de reforzar las medidas de prevención contra el dengue, especialmente durante y después de los días de lluvia, ya que estas condiciones favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Si bien la provincia mantiene una situación epidemiológica favorable, se recordó que es fundamental sostener la vigilancia domiciliaria para evitar la formación de criaderos y prevenir un eventual aumento de casos.

Al respecto, el subsecretario de Medicina Sanitaria, doctor Manuel Cáceres, explicó que “la revisión de patios y alrededores de las viviendas es clave para evitar que el mosquito encuentre lugares donde poner sus huevos y reproducirse”, y subrayó que, aunque estas acciones deben realizarse todos los días, “durante las lluvias y en los días posteriores es fundamental intensificarlas”.

En ese sentido, pidió prestar especial atención a los recipientes en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas, plásticos, restos de juguetes y neumáticos, los cuales deben ser eliminados.

Asimismo, remarcó la necesidad de controlar aquellos recipientes de uso cotidiano, como baldes, tambores, aljibes, piletas, cisternas y tanques, que deben mantenerse tapados herméticamente o colocarse boca abajo y bajo techo.

Cuando estas medidas no pueden aplicarse y los recipientes se utilizan para almacenar agua, Cáceres destacó la importancia de usar el larvicida que entregan los brigadistas sanitarios durante las visitas domiciliarias, aclarando que este producto elimina las larvas del mosquito y no representa riesgo para la salud de las personas ni de los animales.

Además, recomendó cambiar a diario el agua de los bebederos de las mascotas, cepillando previamente los recipientes; renovar el agua de los floreros o reemplazarla por arena; vaciar el agua acumulada en macetas y portamacetas; mantener patios y veredas limpios, ordenados y con el pasto corto; permitir el ingreso de los brigadistas a las viviendas y utilizar repelente para evitar las picaduras.

Finalmente, el funcionario recordó que este género de mosquito “vive y se cría en las casas o en zonas cercanas”, por lo que insistió en la responsabilidad individual y comunitaria. “Reforzando la vigilancia y los cuidados, especialmente en los días de lluvia, podemos evitar la circulación del virus y proteger la salud de la población”, concluyó.



