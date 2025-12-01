Estudiantes y egresados del IPF valoran las ofertas educativas y las posibilidades de desarrollo que brinda la provincia

El Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” se encuentra situado sobre la Ruta Nacional N° 81, en el kilómetro 1190, en las afueras de la ciudad de Formosa. Es un centro de educación técnica y científica para la provincia donde se dictan tres carreras de innovación.

Se tratan de las Tecnicaturas Superiores en Mecatrónica, Telecomunicaciones y Desarrollo de Software Multiplataforma, en las cuales se forman estudiantes provenientes de distintos puntos del territorio formoseño.

Alexia Romero, de 21 años, es una de ellas. Oriunda de la ciudad capital, recientemente egresó de la Tecnicatura Superior en Mecatrónica.

En el marco de “Esto es Formosa”, el nuevo especial audiovisual de la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), expresó su alegría por haber cumplido la meta de recibirse y compartió cómo empezó este camino hacia la Mecatrónica, qué le dejó la carrera y, sobre todo, qué valor tiene el poder formarse en su propia tierra.

“La Secundaria la cursé en la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 2, de la que egresé con el título de Técnico Mecánico Industrial, por lo tanto, desde siempre mi idea era seguir algo relacionado a la robótica, la informática y el software”, inició contando.

Prosiguió: “Un día, una profesora me contó sobre esta carrera y cuando llegué al último año, lo primero que hice fue inscribirme ni bien se habilitó esta instancia”.

En ese sentido, sobre el IPF resaltó “cómo me ayudó a crecer el poder relacionarme con jóvenes de otros puntos de la provincia, escuchar otras realidades me ayudó mucho a construirme como persona, aunque siento que a todos nos pasó lo mismo, porque hemos crecido juntos”.

Del mismo modo, puso en valor “el continuo acompañamiento” del personal que integra el instituto, “desde el primer día de ingreso hasta ahora que ya egresé”.

“En todo momento estuvieron muy atentos a nuestras necesidades, a si nos faltaba algo, si nos habíamos alimentado. Son acciones humanas muy dignas de destacar”, esbozó y también elogió la tecnología de la institución educativa, que “es realmente impresionante”.

Para finalizar, hizo notar que “nunca pensé que iba a llegar tan lejos y lo que más me gustó es que lo logré y fue en mi provincia, porque siempre tuve el deseo de no irme, Formosa es mi hogar, mi tierra”.

Por otra parte, también se recogió el testimonio de Priscilla Acevedo, otra egresada de Mecatrónica, oriunda de la localidad de Pirané.

Al igual que Alexia, se recibió en una escuela secundaria técnica y aseguró “que me ayudó a tener la base necesaria para rendir el examen de ingreso”.

Coincidió con su compañera en el trato cálido que se recibe por parte del personal que conforma la planta del IPF, así como además poder contar con la beca que el Gobierno de Formosa les otorga a los estudiantes del interior: “Me ayudó a pagar el alquiler sin preocupaciones”, subrayó y confesó que “después de esta hermosa experiencia, mi objetivo es seguir estudiando, especializándome y, por supuesto, si se da la posibilidad de trabajar, también hacerlo”.

Por último, Laura Aiba, estudiante de Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones, es una joven que ya tiene una profesión: oficial principal de la Policía de Formosa.

Merced a un convenio existente entre el IPF y la fuerza policial, “puedo seguir estudiando y formándome, porque además tengo flexibilidad de horario por mi condición de estudiante”, acentuó, marcando que ello “me permite hacer las dos cosas”.

Y ponderó que se trata de “una formación personal y, a su vez, para la comunidad, ya que nos seguimos especializando para servir y ayudar”.

“Si uno quiere crecer, en Formosa se puede porque te dan todas las condiciones”, realzó, por último.



