El gobernador Insfrán encabezó un almuerzo de fin de año

En las instalaciones del Club San Martín de la Capital, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, ofició de anfitrión del encuentro que encabezó con funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores provinciales del Partido Justicialista, intendentes, presidentes de Comisiones de Fomento y concejales de todo el territorio formoseño, a quienes convocó para un almuerzo de fin de año.

En ese sentido, sobre lo acontecido en el mediodía de este lunes 29, el diputado provincial Hugo Arrúa subrayó en diálogo con AGENFOR que “pudimos encontrarnos y agradecer el esfuerzo de los compañeros, cargándonos de esa energía muy especial que tenemos los peronistas cuando estamos juntos y más todavía con nuestro conductor”.

Se trató de un almuerzo de camaradería que sirvió también para redoblar los esfuerzos, ya que advirtió que “se vienen años difíciles” en la Argentina. Igualmente, reafirmó que no se detendrá la marcha de la gestión del Gobierno provincial y de toda la militancia justicialista, enfatizando que se continuará “fortaleciendo el proyecto provincial”.

“Vamos a seguir” en la misma línea de acción, robusteció Arrúa y agregó también que el Presupuesto Provincial 2026, que se aprobó este lunes en la Legislatura, “evidencia una total diferencia con el Presupuesto Nacional” que garantiza un profundo ajuste en educación, ciencia y tecnología, así como al área que se ocupa de las personas con discapacidad.

En total contraste, “en Formosa, como había dicho el gobernador Insfrán, seguiremos poniendo énfasis en la salud, educación y la seguridad”, aseguró contundente, y “por tanto, es indudable, -acentuó el legislador- que el Presupuesto Provincial contiene todo el fortalecimiento en una continuidad del proyecto provincial”.

Despedir el 2025

Por su parte, intendentes de distintos puntos de la provincia marcaron que la reunión fue con motivo del cierre de año, es decir, despedir el 2025, “un año lleno de actividades”, resaltó la intendenta de Villa Escolar, Celia Robles.

En ese sentido, se hizo un balance “entre todos los que tuvieron la oportunidad de hablar y expresar sus conceptos en un encuentro de camaradería muy lindo”, donde “de todos los puntos de la provincia se hicieron presentes”.

El intendente de Misión Laishí José Lezcano, a su turno, dijo que “fue una grata alegría haber estado con el gobernador Insfrán”, quien con sus palabras “nos marca el norte de hacia dónde tenemos que ir el año que viene”.

Y agregó también la importancia de la planificación, que consideró que “es fundamental, puesto que “la intención es seguir trabajando de manera unida con todas las instituciones en nuestras respectivas localidades”.

Gratificante

Para lograr esto se aúnan esfuerzos, señaló Julio Murdoch, intendente de Laguna Naineck, quien compartió sus sensaciones del encuentro con el gobernador Insfrán: “Es siempre gratificante mantener una reunión con él y los compañeros de todo el arco dirigente de la provincia”.

En especial, por “ese espíritu alentador” que les transmite “para seguir trabajando por cada uno de nuestros pueblos”, significó.

En esa misma línea, Víctor Adolfo Pérez, presidente de la Comisión de Fomento de Pozo de Maza, expresó su reconocimiento al Gobernador, quien, “como todos los años, siempre nos convoca a todos los intendentes y dirigentes”, en esta oportunidad, fue para despedir un año.

En cuanto a la administración provincial, ponderó “las cuentas ordenadas que mantiene Formosa, con superávit” y destacó la continuidad de las obras públicas de carácter provincial en cada uno de los pueblos del interior.

En otro momento de la entrevista con AGENFOR, Pérez expresó: “Nos preparamos para seguir luchando todos juntos en este 2026, como nos pide nuestro conductor y la unidad más que nada”.

Factibilidad

También el intendente de Clorinda Ariel Caniza dijo que la aprobación del Presupuesto Provincial les brinda “factibilidad” a los Municipios “para así poder afrontar los compromisos del año que viene”.

Mientras que Ernesto Heizenreder, intendente de Herradura, afirmó que “este encuentro con el gobernador Insfrán nos da fuerza y nos alienta a seguir en estos momentos tan difíciles” en la Argentina.

Y lo más importante que el jefe comunal herradureño resaltó de Insfrán “es lo que hace a su conducción política al marcarnos el camino a seguir, sobre la base de las premisas de la justicia social, el amor al prójimo”, llamando a “estar codo a codo en esta resistencia a este capitalismo salvaje a nivel nacional”.



