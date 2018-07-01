Estudiantes de María Cristina continúan aprendiendo sobre el VIH/SIDA

El equipo del centro de salud de María Cristina realizó importantes charlas educativas en la Escuela Provincial de Educación Secundaria Intercultural Bilingüe (EPES EIB) N° 5 abordando prevención, diagnóstico y tratamiento para combatir el estigma y promover la salud integral entre los jóvenes.

En conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA, que tuvo lugar el 1° de diciembre, el equipo del centro de salud María Cristina, llevó a cabo dos charlas informativas en la EPES EIB N° 5, las cuales estuvieron dirigidas a los estudiantes del Ciclo Básico del turno de la mañana y a los que asisten al Ciclo Orientado (4°, 5° y 6°) por la tarde.

En ambos encuentros, se abordaron temas fundamentales como: ¿qué es el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)? y ¿cómo se transmite el virus?, es decir, por sangre y otros fluidos corporales, como el semen, el líquido preseminal, los fluidos rectales, los fluidos vaginales y leche materna.

En ese punto, repasaron cuáles son las formas más comunes en que el VIH puede transmitirse de una persona a otra, indicando que puede ser a través de relaciones sexuales (anales, vaginales, orales) sin el uso del preservativo; compartir agujas, jeringas u otros elementos cortopunzantes; y la transmisión de madre a hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia por leche materna.

La doctora Irma Lottero, directora del centro de salud, participó de la charla y comentó que el equipo de salud enfatizó en la prevención mediante el uso del preservativo, no solo como barrera contra el VIH, sino también contra otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

“Con el soporte de materiales didácticos, se dieron las instrucciones para el uso correcto del preservativo”, expuso la profesional de la salud.

Asimismo, se destacó que la detección temprana es un factor crucial en el manejo de la enfermedad y se recordó a los alumnos que el test de VIH es gratuito, sencillo, rápido y confidencial, y que el resultado se obtiene en cuestión de minutos con solo una gotita de sangre.

Además, se informó sobre las etapas de la enfermedad, recalcándose que actualmente el avance que hay en los tratamientos, permite que pueda ser tratada como una condición crónica y que los pacientes puedan tener una mejor calidad de vida.

Lottero subrayó que el equipo del centro de salud trabaja durante todo el año en acciones de concientización y, especialmente en diciembre, se refuerzan estos mensajes, apuntando a erradicar prejuicios y promover el respeto hacia las personas que viven con VIH/SIDA.

En este sentido, insistió en que “la prevención y el conocimiento son herramientas poderosas en la lucha contra el VIH/SIDA”.

En el cierre de las charlas se entregaron preservativos gratuitos y folletos informativos a los estudiantes.



