Día de las Personas con Discapacidad, una jornada para reflexionar sobre sus derechos e inclusión

Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha proclamada por Naciones Unidas para promover los derechos, el bienestar y la participación plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social. La efeméride invita también a reforzar la conciencia sobre las barreras que aún persisten y que limitan su participación en igualdad de condiciones.

La discapacidad es un concepto dinámico que ha evolucionado con el tiempo. Las miradas centradas únicamente en las limitaciones individuales dieron paso al modelo social, que pone el foco en el entorno y en las barreras, físicas, comunicacionales y actitudinales, que obstaculizan la autonomía y la inclusión.

“Desde esta perspectiva, una persona con discapacidad es aquella que, al interactuar con un entorno que no está adecuadamente adaptado, ve restringido el ejercicio pleno de sus derechos”, explicó Susana Jara, directora de Personas con Discapacidad.

En un año complejo a nivel nacional para este colectivo, la fecha invita más que nunca a hacer una pausa y reflexionar sobre los avances alcanzados y sobre todo lo que aún queda por conquistar.

“Frente a un escenario de recortes y ajustes que impactaron directamente en prestaciones, programas y derechos, el Gobierno de Formosa asumió un rol distinto. El de sostener, proteger y reforzar las políticas públicas. La provincia se posicionó, una vez más, a contramano de decisiones nacionales que profundizaron desigualdades”, remarcó Jara.

“Mientras a nivel país se registraron retrocesos, Formosa continuó garantizando acompañamiento a familias y organizaciones, mantuvo dispositivos de apoyo y fortaleció espacios que trabajan diariamente por la inclusión”, reforzó.

Al mismo tiempo, la funcionaria destacó el compromiso y la importancia de mantener un trabajo articulado en un contexto adverso. “Hablar hoy es repetir lo que venimos diciendo y haciendo, reorganizarnos para seguir defendiendo lo conquistado y acompañar a las familias por todo lo que aún falta. Sostener derechos no es un discurso, es una decisión política”, subrayó.

Con el fin de reflexionar sobre la importancia de esta fecha junto a las comunidades, se organizó una tarde recreativa en la plaza de El Chorro, en conjunto con la Municipalidad de dicha localidad y la Escuela de Educación Especial Nº 17. Allí, familias y vecinos compartirán a partir de las 19 horas números artísticos, actividades recreativas y deportivas y un espacio para celebrar la inclusión desde la participación comunitaria.

Al mismo tiempo, en la ciudad de Formosa, los festejos tendrán lugar en el Centro Ocupacional Inclusivo, donde además de la celebración se desarrollará una feria-muestreo con los trabajos realizados durante el año 2025 por las personas que participan de los talleres. Un espacio que visibiliza procesos, aprendizajes y logros construidos a lo largo del año.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad no es solo una fecha en el calendario, es un llamado a la reflexión colectiva y a la acción permanente. Implica reconocer lo alcanzado, pero también asumir que la inclusión plena requiere remover obstáculos, garantizar accesibilidad y promover el respeto, la dignidad y la igualdad de oportunidades.

“Desde Formosa, el compromiso se mantiene firme, trabajando por defender derechos, ampliar oportunidades y construir una sociedad donde todas las personas puedan participar, decidir y vivir en plenitud”, finalizó Jara.



