Esclarecieron varios hechos de robo de motocicletas y bicicletas

• Los procedimientos fueron realizados por integrantes de la brigada de investigaciones la Comisaría Seccional Cuarta, Subcomisario del barrio Colluccio y la subcomisaria República Argentina. Se recuperaron los rodados sustraídos y se secuestraron armas. Dos policías sufrieron lesiones

Efectivos policiales aprehendieron a un hombre y esclarecieron distintos ilícitos en los barrios San Antonio, Itatí II, San Agustín y zonas aledañas, con el secuestro de motocicletas y el recupero de bienes denunciados como robados.

El primer hecho se registró este domingo, alrededor de las 01:45 horas, cuando personal de la Comisaría Seccional Cuarta acudió al San Antonio tras la denuncia por la sustracción de una motocicleta Zanella ZB desde el patio interno de una vivienda.

El damnificado comentó que vio a dos sujetos huir del lugar, uno de ellos a bordo del rodado.

Minutos más tarde, personal de la Subcomisaría Gustavo Ramón Bini informó el hallazgo de la moto abandonada en inmediaciones de las calles Parkinson y 12 de Octubre, la cual fue reconocida por su propietario y restituida tras comprobarse que se trataba del rodado sustraído.

Después, cerca de las 03:40 horas, personal de la brigada de investigaciones de la Comisaría Cuarta aprehendió a un joven de 23 años cerca de la avenida Lucas Barberis por sustraer una bicicleta del barrio Itatí II.

En este caso, el sujeto ofreció resistencia e intentó agredir al personal policial con un arma blanca, que fue secuestrada.

Tras la intervención del personal de la Dirección de Policía Científica, se procedió al secuestro de la bicicleta denunciada como sustraída y al traslado del aprehendido a la dependencia policial.

En el marco de la investigación, se estableció además que el mismo individuo estaría vinculado a la sustracción de una motocicleta Zanella ZB, utilizada para cometer el ilícito, la cual fue posteriormente secuestrada en la zona del hecho.

Finalmente, alrededor de las 04:10 horas, personal de la Subcomisaría República Argentina intervino ante la denuncia por la sustracción de una Honda Wave en los alrededores del mencionado conglomerado habitacional.

Mediante tareas investigativas y el rastreo de geolocalización de un teléfono celular, se logró ubicar el rodado en el San Agustín.

Al momento de la recuperación, se produjo una violenta refriega con el presunto autor del hecho y otros individuos del lugar, quienes arrojaron elementos contundentes contra los uniformados, resultando lesionados un sargento y el jefe de la dependencia.

Ambos efectivos recibieron asistencia médica por parte del personal del SIPEC y posteriormente fueron trasladados al Policlínico Policial.

Los secuestros y el detenido fueron trasladados a la dependencia policial, donde todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, mientras siguen las actuaciones judiciales para el total esclarecimiento de los hechos.







