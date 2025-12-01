Clorinda: Secuestraron una moto y detuvieron a cuatro sujetos por registrar causas pendientes ante la Justicia

Efectivos de la fuerza provincial recuperaron una motocicleta que fue sustraída en el barrio Centro de la segunda ciudad y detuvieron a cuatros sujetos por los delitos de “Lesiones y amenazas”.

Este viernes por la noche, integrantes de la brigada investigativa del Comando Radioeléctrico policial realizaron diferentes intervenciones en distintos sectores.

En primer lugar tomaron conocimiento de la sustracción de una Corven Triax en el barrio Centro y de inmediato recuperaron la moto en el sector de la barrera de contención y se procedió a su secuestro.

Durante recorridas por el barrio Porteño Norte, aprehendieron a un sujeto de 41 años, involucrado en una causa judicial por “Lesiones”.

También detuvieron a otros dos involucrados en la misma causa: uno de 21 años y el otro de 36.

Por último, detuvieron a un sujeto de 24 años involucrado en una causa por amenazas.

Todos los sujetos fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

VILLA GENERAL GÜEMES

Desarticularon un centro de juegos clandestinos y detuvieron a un hombre

• Además secuestraron dinero, conservadoras y juegos de azar

Efectivos del Destacamento Sarmiento allanaron a una vivienda, desarticularon un centro clandestino de juegos de azar y detuvieron a un hombre de 64 años, en jurisdicción de Villa General Güemes.

Tras tareas de investigación, se inició una causa judicial que derivó en un allanamiento ordenado por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

La requisa se llevó a cabo este sábado, aprehendieron al sujeto y secuestraron dinero, conservadoras y juegos de cartas.

También colaboró el personal de la Delegación Drogas Peligrosas, Informaciones Policiales y de la Comisaría Villa General Güemes.



