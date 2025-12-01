En igual cantidad que la semana anterior se presentó el último parte de casos de dengue

En ese escenario favorable, desde el Ministerio de Desarrollo Humano instan a la comunidad a no relajar la prevención, recordando que evitar la formación de criaderos de mosquitos, a través de la eliminación de todos los recipientes que pueden juntar agua, es la medida primordial.

De acuerdo al parte informativo provincial de la Estrategia de Gestión Integrada de Dengue, difundido este sábado 6, en la última semana se realizaron 4719 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando tres de ellos resultados positivos.

Dos de estos casos corresponden a Estanislao del Campo y uno a Pirané.

Además, comunicaron que no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital, como tampoco pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia, ni hemocomponentes transfundidos o fallecidos por dengue.

Asimismo, las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con dengue fueron 26.

En cuanto a los datos acumulados de la provincia al día de hoy, precisaron que el total casos diagnosticados desde el 1° de enero de 2025 a la fecha es de 1479, los serotipos virales circulantes DEN 1 y DEN 2 y los fallecimientos por dengue desde el 1° de enero de 2024 a la fecha son cero.

Respecto de las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, las viviendas con control focal realizado (bloqueadas) sumaron 4628, las visitadas 8276, las cerradas 2639, en las que se negó el ingreso a la brigada sanitaria 1009 y en las que se erradicaron larvas del mosquito 379.

En tanto, la provisión de repelentes y larvicidas fabricados por el Laboratorio Provincial Laformed alcanzó los 4628, mientras que la logística implementada para las acciones de control del Aedes aegypti afectó a unas 359 personas al control del mosquito.



