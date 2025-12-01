Más de 3.200 voces en escena para la gran gala de las Escuelas Cantan a la Navidad

Este viernes 5, en el Estadio Cincuentenario se celebró una nueva edición de “Las Escuelas Cantan Navidad”, un evento que con más de diez años de vigencia se ha consolidado como el cierre más esperado del calendario escolar y un vibrante reflejo del compromiso formoseño con la educación artística y la cultura local.

En esta ocasión, fue el turno de la Delegación Zonal de Formosa capital, donde participaron más de 3200 estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. De manera simultánea se replicó la actividad en diferentes delegaciones zonales del interior.

Así lo indicó el profesor Luis Ramírez Méndez, subsecretario de Educación, quien al dialogar con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), expresó que se dio todo en “un marco maravilloso”.

Destacó que “para esta acción, enmarcada dentro del calendario escolar, los docentes del área especial entre música y folklore han trabajado todo el año para que hoy sea realidad”.

Asimismo, señaló que este programa “lleva más de 10 años de vigencia” y esto también es resultado del “acompañamiento de la familia, con una masiva participación año a año”, puntualizando que en esta edición “estamos muy emocionados porque, a pesar del calor, igual están acá”.

Ramírez Méndez subrayó la importancia fundamental de la educación artística en el modelo educativo de la provincia, asegurando que “nuestra educación es integral” y señaló que “el área artística, de educación física, plástica, folklore son importantes y hace que nuestros alumnos tengan esta participación masiva”.

En este sentido, precisó que este año congregó a más de 3.200 alumnos del Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior, así como las diferentes modalidades del sistema educativo.

Y remarcó que “no solamente se hizo acá en el Estadio Cincuentenario, sino que las delegaciones zonales lo estuvieron replicando en diferentes localidades del interior”.

Por su parte, Romina Barrionuevo y Marisol Otazu, referentes del programa, compartieron su alegría por el resultado del trabajo anual. Destacaron que “se trabaja todo el año con los chicos y este es el momento más esperado, el cierre con los villancicos y la ilusión de la Navidad”.

Además, se mostraron contentas porque el evento se realizó en todas las delegaciones del zonales del interior, lo que implicó un “movimiento cultural grande”.

Al concluir, expresaron que esperaban “esta masiva convocatoria” ya que “en años anteriores la concurrencia fue enorme, así que cada año se suman más y más escuelas”.







