Un emprendimiento formoseño que conquistó las góndolas locales

“Fan de lo Dulce” es un emprendimiento que elabora alfajores artesanales con materia prima local. Su creadora, María Alba Gallardo, participó del Programa “Conexión Comercial” del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas del Gobierno de Formosa, donde logró concretar su primer convenio con Supermercados Box para expandir la venta de sus productos.

Estos avances consolidan un canal de comercialización estable, impulsan productos con identidad formoseña y demuestran que el programa cumple su doble propósito: generar crecimiento real para los emprendedores y valor agregado para las empresas de la provincia, se subrayó en ese sentido desde la cartera económica provincial.

Cabe señalar que el Programa “Conexión Comercial” vincula a emprendedores locales con empresarios de distintos rubros, a través de rondas de negocios presenciales que abren nuevas oportunidades para seguir creciendo.

“Decidí formar parte de Conexión Comercial porque me parece muy importante poder generar nuevos vínculos, captar más clientes y que conozcan, sobre todo, la marca”, contó Gallardo sobre su emprendimiento, que es de El Colorado.

Consideró “muy positivo” haber participado de las rondas de negocios, ya que “a través de eso pude llegar a más público” y además logró “un nuevo cliente, que es Supermercados Box, por lo que estoy muy feliz”.

Y remarcó que tomar parte del mencionado programa, así como de las rondas, “nos ayudan como emprendedores a posicionar nuestros productos, que son regionales, formoseños, que están elaborados con mano de obra formoseña y que, sobre todo, estén en las góndolas formoseñas”.

“Es una muy buena oportunidad de expandirnos y así también de a poco ir creciendo realmente –enfatizó-. Es una nueva apuesta de Formosa, que es muy interesante para todos los emprendedores, de modo que los animo a participar y a que se conecten”, concluyó.







