Detallaron el cronograma de ediciones de SAF en vísperas de Año Nuevo

El martes 30 habrá jornadas en los cuatro centros de comercialización.

El Programa Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF) abrirá este martes 30 las puertas de sus cuatro centros de ventas, mientras que los días jueves 1° y viernes 2 de enero de 2026 permanecerán cerrados, para retomar las jornadas el sábado 3.

Con el cambio de lugar de uno de los cuatro centros de comercialización, es importante recordar las direcciones de cada uno de los locales: Avenida Néstor Kirchner 1855 del barrio San Pedro; Avenida Néstor Kirchner 5595 del barrio 12 de Octubre; Avenida Arturo Frondizi 3465 (el nuevo centro) del barrio Mariano Moreno y Paula Albarracín 2735 del barrio Simón Bolívar.

En los mismos, las jornadas se desarrollarán en su horario habitual de 7.30 a 12.30 horas.

Receso

El cronograma se llevará a cabo los días martes 30 del corriente y sábado 3 de enero de 2026, mientras que a partir del 5 de enero tendrá lugar el receso de dos semanas. Posteriormente serán anunciadas las fechas en las que se retomarán las actividades.

La propuesta

En cuanto a los alimentos de origen primario, familias paipperas de la localidad de Riacho He Hé dispondrán de cebollita, acelga, achicoria, perejil, orégano por mazo a $500; repollo por kilo a $1000; batata por kilo a $1200; zapallo por kilo a $1000; tomate por kilo a $2000; choclo a $3000 la docena; morrón por kilo a $2500; poroto por bolsita a $2500, calabaza a $1500 el kilo, así como frutas de estación como sandía a $4500 la unidad y melón a un precio acordado de $1000 el kilo.

Carnes de búfalo

En los puntos fijos de Avenida Kirchner 1855 y Avenida Frondizi 3465 se comercializarán cortes cárnicos de búfalo como costeleta y costilla a $8400 el kilo; pulpa a $12000 por kilo; vacío a $10.200 por kilo; aguja por kilo a $6600; marucha a $8300 por kilo y osobuco a $6200 el kilo.

Lácteos

En lo que respecta al rubro lácteos, se ofrecerán leche fluida “Tregar” a $1400; leche en polvo “La Paulina” por 800 gramos a $8400; queso rallado “La Paulina” por 40 gramos a $1000 y por 150 gramos a $3500.

Harinas

Se dispondrá de harinas de maíz de Molino Villafañe en distintas presentaciones como, la harina de 800 gramos a $1200; harina precocida a $2000 el kilo; por otra parte, harina tradicional “El Sauzalito” por un kilo a $1000 y precocida a $2000 y harina precocida “Doña China” a $2000.

En cuanto a las harinas de trigo, se hará lo propio con harina “San Gabriel” y “Don Alberto” a $700 el kilogramo, y la promoción de dos kilos de harina de maíz “INTI” a un valor de $800.

Arroz

Este cereal estará disponible en distintas presentaciones como el arroz “Mitaí” 0000 por un kilo a $1000; arroz Premium 00000 por un kilo $1200; arroz AF por un kilo a $1200. Y la presentación de arroz “Mitaí” por 500 gramos a $500.

Gas

La empresa provincial REFSA Gas dispondrá la venta de la garrafa de GLP de 10 kilogramos a un precio acordado para el programa de $15.000. Los consumidores tendrán la posibilidad de abonar mediante el código QR de la aplicación “Onda” del Banco Formosa.

Otros productos de la canasta básica

El esquema contempla otros productos de la canasta básica, tales como fideos secos a $900; lentejas y porotos remojados en lata por 340 gramos a $900; huevos “doble A” extra grandes a $2000 la docena y $5000 el maple; puré de tomate de 520 gramos a $700; yerba mate “Herencia” por 500 gramos a $1500 y por un kilo a $2500; aceite de girasol “Cañuelas” y “Cocinero” a un valor de $2700 y azúcar “Monte Virgen” por kilogramo a $800.

Por otra parte, en los locales de los barrios San Pedro y Mariano Moreno se comercializarán productos de la empresa “Nutrifor” y de pastelería “Mía Delizia”.

Y en el punto fijo del barrio San Pedro, a su vez, habrá venta de pastas frescas de la pyme “Pasta Posta”; dulces y mermeladas artesanales “Costa”; y del rubro limpieza mediante la participación de la pyme “BioCleanPlast”.

Inflación

En un 2025 marcado por un vaivén económico, consultoras privadas estiman que la inflación de diciembre rondaría entre el 2,1% y el 2,5%, siendo el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas uno de los más afectados.

En ese contexto, este programa provincial no solo facilitó el acceso a los alimentos de calidad a las familias formoseñas, sino que también generó las condiciones de previsibilidad de precios con una comercialización de más de 246.000 kilos de alimentos solo hasta noviembre de este año, los que fueron mayormente de producción formoseña.



