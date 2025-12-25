El próximo lunes se abonará a los beneficiarios de las pensiones sociales provinciales

El Instituto de Pensiones Sociales (IPS) informó que el próximo lunes 29 de diciembre se efectivizará el pago del mes de diciembre a sus beneficiarios. Por consiguiente, en una única jornada, se abonará a todas las terminaciones del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Esta información fue confirmada por el organismo provincial a través de la Dirección de Administración.

De esa manera, se dará cumplimiento al pago de las pensiones sociales correspondientes al mes de diciembre.



