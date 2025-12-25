Soberanía Alimentaria Formoseña reabrirá uno de sus centros en el barrio Mariano Moreno

Será este sábado 27 y estará ubicado sobre la avenida Arturo Frondizi 3465.

El Programa Provincial Soberanía Alimentaria Formoseña reabrirá su cuarto centro de comercialización en el barrio Mariano Moreno sobre la avenida Arturo Frondizi 3465. La jornada iniciará el sábado 27 desde las 7.30 hasta las 12.30 horas.

A su vez, como cada sábado, habrá ediciones en todos los centros de comercialización con normalidad, en avenida Néstor Kirchner 1855; avenida Néstor Kirchner 5595 y en la calle Paula Albarracín 2735 del barrio Simón Bolívar.

Soberanía Alimentaria Formoseña

Cabe destacar que Soberanía Alimentaria Formoseña, es parte de la política pública instrumentada por el Gobierno de Formosa, con el fin de fomentar la producción local de alimentos, la comercialización y consumo de manera equitativa para las familias de todo el territorio.

Desde hace cuatro años este programa forma parte de las políticas públicas agrícolas-alimentarias que implementa el Gobierno provincial, acercando la venta de alimentos, en su mayoría de origen local, a las familias formoseñas generando las condiciones para la comercialización y el consumo de los mismos.

De esta manera se trabaja en el agregado de valor de la producción local y el acceso a los alimentos sanos, seguros, inocuos, a precios rentables para el productor y accesibles para el consumidor.

La propuesta de alimentos

Durante las ediciones, los consumidores podrán acceder a la compra de alimentos de origen local dispuestos por familias paipperas del Consorcio de Riacho He Hé, como, cebollita, acelga, achicoria, rúcula y perejil por mazo a $500; lechuga por mazo a $1000 y remolacha por mazo a $1500.

Sumado a otros alimentos como batata por kilo a $1200; zapallo por kilo a $1000; tomate por kilo a $2000; choclo a $3000 la docena; repollo por kilo a $1000; poroto por bolsita a $2500; morrón por kilo a $2500; frutas de estación como sandía a $4500 la unidad y melón a un precio acordado de $1000 el kilo.

Carnes

Por otra parte, se comercializará el rubro carnes mediante la participación de la red “Los Nenecos”, en los centros fijos ubicados en avenida Néstor Kirchner 5595 y Paula Albarracín 2735.

Habrá productos como costeletas de cerdo y de novillo a $5990; suprema de pollo a $6490 el kilo; corte americano a $6750 el kilo; costilla de novillo a $7500 el kilo y tapa de cuadril a $9000 pesos el kilo; milanesas de pollo por dos kilos a 4990 pesos y la promoción de dos kilos de chorizo parrillero $4500.

Carnes de búfalo

Por su parte, en el local de la avenida Néstor Kirchner 1855 se dispondrá de productos cárnicos de búfalo como costeleta y costilla a $8400 el kilo; pulpa a $12000 por kilo; vacío a $10.200 por kilo; aguja por kilo a $6600; marucha a $8300 por kilo; osobuco a $6200 el kilo.

Lácteos

En este caso, habrá para la venta productos como leche fluida “Tregar” a $1400; leche en polvo “La Paulina” por 800 gramos a $8400; queso rallado “La Paulina” por 40 gramos a $1000 y por 150 gramos a $3500.

Harinas

El Molino “Villafañe” comercializará harina de maíz por 800 gramos a $1200; harina precocida a $2000 el kilo; mientras que la pyme “Sauzalito” ofrecerá harina tradicional por un kilo a $1000, harina precocida a $2000; y la pyme “Doña China” la dispondrá a un valor de $2000 el kilo.

Por otro lado, en lo que respecta a la harina de trigo, con productos como harina “San Gabriel” y “Don Alberto” a $700 el kilogramo, y la promoción de dos kilos de harina de maíz “INTI” a un valor de $800.

Cereales

El Molino Agrofortuc, comercializará un cereal abundante en vitaminas y minerales como el arroz en distintas variedades como, arroz “Mitaí” 0000 por un kilo a $1000; arroz Premium 00000 por un kilo $1200 y el arroz AF por un kilo a $1200.

Gas

Mediante la participación de la empresa provincial REFSA Gas será posible la venta de la garrafa de GLP de 10 kilogramos a un valor acordado para el programa de $15.000. Cabe recordar que continúa vigente la posibilidad de abonar mediante el código QR de la aplicación “Onda” del Banco Formosa.

Otros rubros

Se ofrecerán otros rubros de alimentos como el aceite de girasol “Cañuelas” y “Cocinero” a un valor de $2700; huevos a un valor de $1600 la docena y $4000 el maple.

Y los listados se completan con productos como azúcar “Monte Virgen” por kilogramo a $800; fideos secos a $900; lentejas y porotos remojados en lata por 340 gramos a $900 y puré de tomate a $700; yerba mate “Herencia” por 500 gramos a $1500 y por un kilo a $2500.

Productos de pastelería

En el nuevo centro de avenida Arturo Frondizi 3465 y en el que se encuentra ubicado en avenida Néstor Kirchner 1855, se comercializarán, además, productos de “Mia Delizia”, tales como pan dulce tradicional por 600 gr a $5000; pan dulce con chips de chocolate por 600 gr a $6500; pan dulce relleno con dulce de leche por 750 gr a $8500; pan dulce premium por 1 kilo a $25000; budín especial por 500 gr a $6500; budín marmolado por 500 gr a $6500; budín inglés por 500 gr a $10.000.

Sumado a los característicos rolls de canela y de coco a $2500; de chocotorta a $2500; de pistacho a $3000; cuadrados de limón a $1000; scon de queso 2 por $1000; alfajores de algarroba a $2500; pastafrola a $2000.

Receso

En otro orden, desde la coordinación del Programa se informó que las jornadas continuarán hasta el 3 de enero. Es decir que habrá venta en los cuatro centros los días sábado 27, martes 30 y sábado 3. Luego habrá un receso de dos semanas.



