El SIPEC cumplió 20 años de servicio a la comunidad

Este viernes 26, el Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) de Formosa cumplió dos décadas al servicio de la comunidad, con respuestas rápidas, compromiso y trabajo en equipo.

Sobre ello, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con su director, Daniel Figueroa, quien precisó que en este día conmemorativo para ellos “se trabajó normalmente, las ambulancias salieron a cubrir las emergencias y respondieron a todos los pedidos que ingresaron a través de la línea 107”.

En este contexto, recordó que “el 26 de diciembre del año 2005 se inició con tres bases operativas ubicadas en el control policial del Puente Blanco, la Comisaría Sexta y el Hospital Central, teniendo en la actualidad un total de 17 bases en la ciudad capital, más otras siete en el interior provincial situadas en cada uno de los Hospitales Distritales de cabecera”.

Además, agregó que las ambulancias se encuentran equipadas de acuerdo a la complejidad del caso: “Contamos con unidades de terapia intensiva móvil y unidades de traslados, que si bien están equipadas con la misma tecnología, las de terapia intensiva disponen de personal más preparado para la atención de pacientes críticos”.

Además, agregó que “hay alrededor de 240 empleados y una planta funcional de 26 unidades móviles, de las cuales una es de catástrofe y la otra de traslado de fallecidos hacia todos los puntos de la provincia y también a otros lugares del país. El resto está distribuido entre unidades de terapia intensiva y de traslados simples”.

Navidad 2025

Sobre los recientes festejos por Navidad, Figueroa expresó que “fue una festividad tranquila, con baja incidencia en accidentes de tránsito, disminuyendo en un 50% con respecto a años anteriores”.

En ese sentido, entendió que ello tiene que ver con “todas las campañas de difusión sobre controles a realizar y la toma de conciencia acerca de no tomar alcohol si toca manejar”. “Esa es la traducción de estos números”, cerró.



