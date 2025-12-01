El ministro Ibáñez cuestionó el Presupuesto Nacional y rechazó una reforma laboral que “quite derechos”

Remarcó que Formosa defiende un modelo de equilibrio fiscal que no implique recortes en derechos básicos ni en el desarrollo de las provincias.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Formosa, Jorge Oscar Ibáñez, se refirió al debate del Presupuesto Nacional en el Congreso de la Nación y cuestionó duramente el proyecto impulsado por el oficialismo, al que acusó de desfinanciar áreas sensibles como las Universidades, la discapacidad y las provincias.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el funcionario recordó que desde Unión por la Patria (UP) se presentó un dictamen en minoría que contemplaba el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y mayores recursos para las provincias, en especial para el sistema previsional. Sin embargo, señaló que el oficialismo, con mayoría parlamentaria y el apoyo de sus aliados, desoyó estas propuestas.

No obstante, destacó que durante la votación se produjeron situaciones inesperadas para el Gobierno nacional. “Cuando se llegó al capítulo que eliminaba el financiamiento para la emergencia en discapacidad y las Universidades, sus aliados no respondieron como esperaban, sino defendiendo los intereses de sus provincias”, explicó.

Algo similar ocurrió, según indicó, cuando se trató el artículo que condonaba una deuda millonaria a Edenor y Edesur, las principales distribuidoras eléctricas del país, donde nuevamente los legisladores aliados priorizaron los intereses provinciales por sobre los porteños.

En ese contexto, el ministro cuestionó las declaraciones del presidente de la Nación, Javier Milei, quien sostuvo que el rechazo a ese presupuesto atentaba contra el equilibrio fiscal. “Estamos de acuerdo en no gastar más de lo que se tiene, pero la pregunta es a costa de qué. ¿De los jubilados, de los discapacitados, de las provincias o de la obra pública? Ese no es el equilibrio fiscal que tiene Formosa”, afirmó.

Ibáñez remarcó que la provincia defiende un modelo de equilibrio fiscal que no implique recortes en derechos básicos ni en el desarrollo de las provincias, y subrayó la necesidad de que “las provincias cuenten con los recursos que por ley les corresponden”.

Reforma laboral

Por otra parte, el ministro se refirió a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y sostuvo que desde su espacio se promueve una alternativa diferente. “¿Hay que actualizar leyes laborales? Sí, pero no quitar derechos ni hacer una legislación a medida de las grandes empresas, muchas de ellas internacionales”, expresó.

Advirtió además que existen versiones sobre proyectos redactados en estudios jurídicos vinculados a grandes empresas, lo que genera preocupación. En ese sentido, consideró que la reciente movilización a Plaza de Mayo fue “un llamado de atención muy importante” para el Gobierno de Milei.

Finalmente, Ibáñez alertó que la flexibilización laboral propuesta por el Gobierno libertario “permite un plan de despidos y quita derechos a los trabajadores”, y expresó su expectativa de que el tratamiento en el Senado permita modificar los artículos más cuestionados. “Si hay que cambiar algunas normas laborales, este no es el camino”, sentenció.



