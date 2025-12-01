Circulaba en estado de ebriedad y volcó con su camioneta
Intervino el Juzgado de Paz Menor Cuantía General Güemes
Efectivos del Destacamento Domingo Faustino Sarmiento verificaron el vuelco de una Nissan Frontier con acoplado en la Ruta Nacional N° 86.
El viernes último, alrededor de las 21:30 horas, los uniformados tomaron conocimiento del siniestro y de inmediato acudieron al lugar.
Allí, establecieron que un sujeto, de 36 años, circulaba en su camioneta con acoplado, por la Ruta Nacional N° 86, desde la Colonia Las Lolas hasta la localidad de San Martín Dos.
Por cuestiones que son materia de investigación perdió el control del rodado y volcó, pero el conductor pudo salir del rodado sin lesiones.
Por otro lado, los integrantes de la Delegación Policía Científica documentaron la escena, mientras que el chofer fue sometido a la prueba de alcohotest el cual arrojó resultado positivo.
Por el caso, se inició una causa contravencional por “Infracción al Artículo 139° y 140° del Código de Faltas”, concordante con el Artículo 48° de la Ley Nacional de Tránsito.
El infractor fue notificado de su situación procesal y continuó en libertad a disposición del Juzgado de Paz de Menor Cuantía General Güemes.