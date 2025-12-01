Con la apertura de pileta libre en el Parque Acuático, se dio inicio a la temporada de verano

En la tarde de este sábado 27 se dio inicio a la temporada de verano 2026 en la ciudad capital. Fue con la apertura de la modalidad de pileta libre en el Parque Acuático “17 de Octubre”, situado en el barrio Eva Perón.

Acompañaron la actividad la ministra secretaria general del Poder Ejecutivo, Cecilia Guardia Mendonca; el subdirector del Parque Acuático, Nicolás Pintos; y la directora del Parque Infantil Paraíso de los Niños, Guadalupe Robles.

“Fue una jornada más que bendecida, de mucho calor y sol, después de varios días de lluvias”, destacó la ministra Guardia Mendonca al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En ese sentido, expresó su felicidad por “haber dado apertura a esta nueva temporada”, asegurando que, al igual que las anteriores, “será muy especial, porque además de las piletas libres y las colonias de vacaciones, se contará la escuela de natación que funcionará tanto en el Parque Acuático como en el Paraíso de los Niños”.

“A pesar de la difícil economía que vive la República Argentina, el gobernador Gildo Insfrán, una vez más, dijo que los chicos y las familias de Formosa tienen que tener un espacio como este para disfrutar con acceso libre y gratuito”, puso de resalto, apuntando que los menores de 12 años deben asistir con un adulto.

Y adelantó que “a partir de enero se darán a conocer los puntos donde estarán los colectivos que trasladarán a las personas hasta las instalaciones del Parque, otro servicio más que se brindará de forma gratuita”.

Del mismo modo, apuntó que, como en los veranos anteriores, desde las localidades del interior llegarán a la Capital delegaciones de chicos para participar de las colonias de vacaciones, como además conocer distintos atractivos turísticos de la ciudad.

Por su parte, Pintos, subdirector del Parque Acuático, agregó que, teniendo en cuenta la próxima festividad de Año Nuevo, dicho espacio “funcionará lunes 29 y el martes 30, encontrándose cerrado el 31 de diciembre y el 1º de enero para limpieza y mantenimiento”. Las actividades se retomarán el viernes 2.

“Los visitantes solo deben traer DNI, los menores de 12 años deben estar acompañados por un mayor y se puede ingresar con conservadora, comida, sombrilla, reposeras, no así con bebidas alcohólicas, envases de vidrio y objetos punzantes”, detalló.

Detalló que “las personas serán revisadas en el ingreso, ya que contamos con la ayuda del Destacamento Policial, dependiente del Ministerio de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo de Formosa, que prestará servicio las 24 horas en el lugar para la seguridad de las familias”.



