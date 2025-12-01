El ISA realiza los actos académicos de cierre, con nuevos egresados

Una de las ofertas educativas de la institución es la Tecnicatura Superior en Diseño de Comunicación Visual

En esta semana se realiza una seguidilla de actos académicos del Instituto Superior de Arte (ISA) “Oscar Alberto Albertazzi” con motivo del cierre del ciclo lectivo 2025.

El martes 9 se desarrolló la ceremonia de la carrera de la Tecnicatura Superior en Diseño de Comunicación Visual en el Teatro de la Ciudad, con 36 egresados, motivo por el cual el profesor Sergio Irala, director del ISA, al dialogar la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), elogió a los nuevos profesionales que alcanzaron la meta en este año.

Esta carrera, que tiene una duración de tres años, demanda “un trabajo intensivo que plantea una exigencia muy grande para los estudiantes en poder resolver en tan poco tiempo una formación de estas características”.

Además, señaló que sus estudiantes “en su mayoría, son muy jóvenes” y, por otro lado, esta oferta educativa tiene como característica que se integra de “un equipo docente exigente que lo hemos visto durante las producciones que hacen en el año, las cuales tienen una excelencia y calidad”, resaltó.

Del mismo modo, manifestó que “cuando hablamos de arte, siempre aludimos a lo creativo. Entonces, eso aquí se pone mucho de manifiesto, si bien es una carrera técnica donde se aprenden metodologías y técnicas, muy propias del diseño, implica mucha imaginación y creatividad, al igual que prueba y exploración”.

Por otro lado, informó el profesor Irala que el miércoles 10, a partir de las 19 horas, en el SUM de la EPES N° 54, se realizó también el acto de culminación del ciclo lectivo del Profesorado de Artes Visuales y este jueves 11, fue el del Profesorado de Música, en ese mismo lugar.

Por su parte, la profesora Romina Villalba, como la coordinadora de la Tecnicatura Superior en Diseño de Comunicación Visual del ISA, destacó que cada año tiene más estudiantes, “dado que es la carrera del momento ante el auge de lo multimedial, diseño y comunicación visual”.

Por ese motivo, aseguró que hay “un gran trabajo por hacer y resolver” en los campos de acción, donde, según el perfil del egresado, éste podrá trabajar en medios masivos de comunicación, además de imprentas o también en forma particular.

Subrayó, asimismo, que “la formación de este Instituto, más allá de la calidad humana, es de excelencia”, informando que “ya nos estamos preparando para el año que viene, con 76 inscriptos”.

Por último, se recabó el testimonio de Loana Silvera Martín, una de las egresadas 2025, quien señaló que Diseño de Comunicación Visual se complementaba con la carrera de Realización Audiovisual en Cine que también estudió.

Y agregó que esta profesión, “en la era de la tecnología actual, donde hay muchas pantallas y mucha comunicación visual por todos lados, es súper útil y abre muchísimas puertas”, valorando la gratuidad de la educación superior en la provincia de Formosa.



