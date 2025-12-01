Clorinda: Cerca de 200 docentes fueron capacitados para la prevención del suicidio





A través de talleres organizados por la Mesa Intersectorial para la Prevención del Suicidio que se vienen dando desde hace cuatro meses y alcanzó a más de 15 instituciones educativas de Clorinda.

Con el firme compromiso que mantiene el Gobierno de Formosa, de fortalecer el abordaje integral de la problemática del suicidio, alrededor de 200 docentes de los niveles primario y secundario de Clorinda participaron de una nueva serie de capacitaciones impulsadas por la Mesa Intersectorial para la Prevención del Suicidio.

En dicha localidad, la Mesa Intersectorial está encabezada por el equipo de Salud Mental del Hospital Distrital “Cruz Felipe Arnedo”, junto a profesionales de centros de salud, el IAPA, el SIPEC, la Policía provincial y de otras Fuerzas de Seguridad, el Poder Judicial, el espacio ECO del Ministerio de la Comunidad, instituciones educativas, el gabinete del Servicio Técnico Interdisciplinario Central (SeTIC); además de referentes de distintas ONG, centros comunitarios, clubes deportivos, iglesias y otras entidades religiosas locales.

Desde su conformación en abril de 2023, trabaja bajo la coordinación de la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Humano, con el propósito de implementar estrategias interdisciplinarias e intersectoriales para la asistencia, prevención y posvención del suicidio.

Capacitaciones para fortalecer el rol docente

Desde septiembre, mediante la articulación con la Delegación Zonal de Clorinda, se llevan adelante talleres informativos destinados a docentes de las escuelas primarias y secundarias, coordinados por el director de Salud Mental y Prevención de Adicciones, el licenciado Marcelo Kremis.

El objetivo de los mismos, es brindar herramientas, articulando con los equipos técnicos del SeTIC, ofreciendo conocimientos específicos para promover una mirada preventiva y empática ante los problemas que pueden atravesar los alumnos, como falta de contención familiar, consumos problemáticos, situaciones de violencia, embarazos no planificados, entre otros.

“Desde que comenzamos ya participaron 195 maestros y profesores, y se abarcaron más de 15 escuelas”, comentó el licenciado en Trabajo Social Miguel Bogado, integrante del equipo de Salud Mental del Hospital Distrital de Clorinda y miembro de la Mesa Intersectorial para la Prevención del Suicidio.

Seguidamente, subrayó que los encuentros tienen como propósito no solo ofrecer herramientas para el accionar docente ante situaciones de crisis, sino también para que puedan transmitir esos conocimientos a los padres en las reuniones que vienen manteniendo periódicamente, fortaleciendo así la red de acompañamiento familiar y, al mismo tiempo “para que sepan qué hacer para acompañar y darle contención a sus hijos en esas situaciones”.

Contenidos y abordajes

En los talleres se abordan problemáticas como el bullying, las adicciones, la violencia, reconocidas como factores de riesgo de la ideación suicida.

Además, se promueve de manera activa la línea telefónica gratuita 0800-888-3364, destinada a la prevención del suicidio, y se distribuyen afiches, folletos y otros materiales con información alusiva a esta temática.

En tanto, se desarrollan prácticas sobre cómo contener a una persona en situación crítica y cómo realizar la conexión no solo con la línea 0800, sino también con las líneas telefónicas de emergencia 911 y 107.

“Hablamos sobre los mitos que giran en torno al suicidio, sobre las distintas realidades de sufrimiento que pueden presentar los alumnos, las señales de alarma y de advertencia”

“También, hacemos hincapié en la importancia de la escucha y en generar ambientes seguros y de confianza para que la comunicación con los estudiantes sea lo más abierta posible”, explicó el especialista en trabajo social.

Los encuentros tienen como eje, tres medidas protocolares para afrontar casos de emergencias en los establecimientos educativos: permitir que el alumno se exprese, brindar acompañamiento constante y solicitar ayuda profesional de manera inmediata.

Trabajo sostenido y articulado

Bogado, destacó que “venimos trabajando muy bien con los docentes, con muy buena repercusión y construyendo un vínculo muy positivo”, valorando a su vez “el acercamiento logrado, mediante la participación activa que los asistentes tienen a través de preguntas, planteos y puestas en común”.

Las capacitaciones continuarán la próxima semana, con la última escuela programada para este año. “Durante el verano, es decir, en el transcurso de las vacaciones, seguiremos trabajando e inclusive, en este periodo en el que se acercan las Fiestas de Fin de Año, estamos reforzando las actividades de prevención y atención”, añadió.

Para cerrar, hizo notar, que mediante este accionar se consolida el fuerte trabajo intersectorial e interinstitucional marcado por el Gobierno de la provincia, que apunta a seguir fortaleciendo las redes de prevención del suicidio en la comunidad educativa, de Clorinda en este caso.















