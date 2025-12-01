El Centro Ocupacional Inclusivo realizó el cierre simbólico del año con una jornada artística y de reconocimiento de derechos

Con una emotiva jornada artística y comunitaria, el Centro Ocupacional Inclusivo llevó adelante el lunes 22 el cierre simbólico del año 2025, un espacio pensado para compartir con las familias y la comunidad los logros alcanzados a lo largo de un año de intenso trabajo, aprendizajes y construcción colectiva.

Si bien las actividades del centro continúan de manera sostenida, el encuentro permitió poner en valor los procesos desarrollados y el protagonismo de las personas con discapacidad.

El cierre se dio en un contexto particularmente complejo para las personas con discapacidad y sus familias, atravesado por decisiones a nivel nacional que profundizaron la vulneración de derechos y la falta de acompañamiento del Estado.

Frente a ese escenario de indiferencia, en Formosa se reafirma la certeza de un Estado presente, que acompaña, reconoce y garantiza derechos inalienables, entendiendo que todas las personas, sin excepción, merecen las mismas oportunidades para desarrollarse plenamente.

Desde la Dirección de Personas con Discapacidad se destacó que, a lo largo de este 2025, se desplegaron múltiples acciones en todo el territorio provincial orientadas a la concientización, la promoción y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

Estas políticas públicas forman parte del Modelo Formoseño, que concibe la inclusión no solo como un principio, sino como una responsabilidad indelegable del Estado, con presencia territorial, igualdad de oportunidades y la persona en el centro de cada decisión.

Expresión sin límites

La actividad de cierre estuvo protagonizada por los destinatarios y destinatarias de los Talleres de Expresión Artística y Danzas, quienes participaron de diversos muestreos que incluyeron danza pop, folclore, tango y danza guaraní, expresando creatividad, sensibilidad y talento. Cada presentación dio cuenta de procesos de inclusión real, donde el arte se consolida como una herramienta fundamental para la participación, la comunicación y el ejercicio pleno de derechos.

La jornada contó además con la participación especial de la Peña “Amalgama Folk”, a cargo del profesor Hugo Orlando Acosta, y con la entrega de certificados del Club Digital “Conectar para Incluir”, un espacio que promueve el acceso a la tecnología, el desarrollo de habilidades digitales y la autonomía de las personas con discapacidad, reafirmando la inclusión también en el ámbito digital.

El cierre estuvo marcado por la presentación de un pesebre viviente inclusivo, una expresión colectiva protagonizada por los participantes de los distintos talleres del centro.

Más allá de la representación del nacimiento de Jesús, el pesebre se constituyó como una profunda manifestación de inclusión social, reconocimiento de derechos y valoración de la diversidad humana, donde cada escena reflejó trabajo colaborativo, acompañamiento integral y el reconocimiento de las capacidades y potencialidades de cada persona.

Al finalizar la jornada, se agradeció especialmente a las familias, a los destinatarios y destinatarias, a los equipos de trabajo, talleristas e invitados, destacando el compromiso y la confianza sostenida a lo largo del año.

Este cierre simbólico reafirma que la inclusión real se construye todos los días, con políticas públicas que no retroceden, con una sociedad que acompaña, y con un Estado que elige estar presente, garantizando derechos para una comunidad más justa, inclusiva y solidaria.








