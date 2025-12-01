Asumieron los concejales electos el 29 de junio

Luego juraron los nuevos ediles y quedó conformada la composición del cuerpo legislativo: María del Carmen Argañaraz, José Delguy, Marcelo Sosa, Malena Gamarra, Mattia Cánepa y Ramiro Saavedra.“Tengo muchas expectativas y siempre agradecida por el apoyo permanente y constante, con muchas ganas de seguir trabajando, militando y luchando”, indicó.Y agregó: “Estamos en un escenario económico, político y social bastante complejo, lo estamos hablando con la gente siempre, el impacto en el vecino, y viendo también esta diferencia con nuestra provincia, con todo lo que aquí se hace”.Asimismo, la concejala dijo que, para el año entrante, el compromiso es “seguir trabajando con la gente, en los 150 barrios” para que “nuestra ciudad siga creciendo” con una “mirada desde todos los aspectos pero, sobre todo, desde el trabajo social que nos convoca a todos y todas”.