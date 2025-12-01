El Gobierno de Formosa y los supermercadistas trabajan en el acuerdo de una “Canasta de Fin de Año”

El Gobierno de Formosa, a través de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, promovió una reunión, este martes 9, con el sector supermercadista de la provincia, con el objetivo de establecer la “Canasta de Fin de Año”.

El mismo tendrá precios acordados, en un esfuerzo por garantizar el acceso a productos por las fiestas de fin de año, en un contexto de difícil situación económica nacional. Se espera que entre en vigencia antes de la Navidad hasta el Día de Reyes, inclusive.

Así lo confirmó Edgar Pérez, subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario, quien explicó a AGENFOR que “la idea es que podamos trabajar en conjunto con el sector privado, en este caso los supermercadistas, en un listado de productos que se denomina ‘Canasta de Fin de Año’”.

Puntualizó que “se trabaja con productos con precios acordados para ponerlos a disposición de los consumidores, en la mayor cantidad de puntos de venta”, destacando que “este año hay mucho interés de participar en varios comercios que adhirieron a la invitación”.

Asimismo, indicó que “trabajaremos sobre un listado de productos”, es decir “los más demandados habitualmente para estas fiestas, que no solamente contempla confitura, panificados y bebidas, sino también alimentos para elaborar las comidas típicas y tradicionales para Navidad”.

En este sentido, señaló que hasta esta reunión “15 comercios han comprometido su participación”, y anticipó que “se van a sumar más”.

Pérez, resaltó que “la idea es que este acuerdo pueda entrar en vigencia antes de la Navidad y se extienda hasta el Día de Reyes, inclusive”, poniendo en relieve que “el objetivo del Gobierno de Formosa es garantizar, a un precio sumamente accesible para los formoseños, productos, que son necesarios y porque estamos ante una difícil situación económica que vive el país”.

Respecto a la reacción de los comerciantes, valoró que “tienen una voluntad de participar muy buena”, recalcando que “es una mesa de trabajo conjunta y de diálogo, donde podemos acordar precios”.

Además, subrayó que “es bueno tener como referencia la importante caída en las ventas que ha tenido este sector”, entonces, consideró que “todo lo que se haga y se construya en conjunto, va a beneficiar a los comerciantes”.

Para potenciar la iniciativa, la mesa de trabajo contó con la presencia de representantes del Banco Formosa y Banco Hipotecario, quienes “para sus clientes van a generar beneficios, como reintegros, para compras que se hagan en los comercios adheridos”.

“Esto también contribuye a la economía, ayuda a traccionar las ventas para el comercio, que es lo que se busca, es decir que pueda sostener el consumo y que se puedan acordar precios que sean beneficiosos para todos”, afirmó.

Al concluir, el funcionario destacó el esfuerzo del Gobierno provincial, liderado por el gobernador Gildo Insfrán, destacando que “el esfuerzo que hace el gobernador Insfrán cada año para sostener, no solamente el pago del sueldo, sino el dinero que se inyecta directamente a la economía, y, fundamentalmente, en este tiempo, donde cada recurso que tiene un trabajador de la familia va destinado a alimentos”.



