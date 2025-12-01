Zanin resaltó las inauguraciones del Gobierno de la Provincia en El Cañón y El Quemado Nuevo

El CP Enrique Zanin, presidente de la Federación Económica de Formosa, indicó que fue más que productiva e importante la inauguración de la Línea de Media Tensión que suministrará electricidad las 24 horas a las familias de El Cañón y El Quemado Nuevo, colonias rurales del Departamento Bermejo.

Como se recordará la obra consiste en 60 kms de líneas de 13,2 KV desde el centro de distribución de Laguna Yema hasta dichas localidades, los transformadores y las líneas de baja tensión para la distribución domiciliaria.

Zanin resaltó que esto beneficia a más de un centenar de familias rurales de El Cañón y El Quemado Nuevo, que desde ahora contarán con energía eléctrica las 24 hs

Igualmente Zanin coincidió con el Gobernador de la Provincia, Dr Gildo Insfrán, en que “hoy tenemos un gobierno nacional que está en contra de las obras públicas, que está orgulloso de seguir endeudando al país y que aquí en Formosa se mantiene una ideología humanista, que tiene en el centro a las personas”.

En ese orden de cosas, Zanin advirtió la importancia de que Formosa mantenga su superávit financiero real, con la gente adentro.