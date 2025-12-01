El Colorado: Secuestraron automóvil con adulteraciones en el motor y chasis

• También demoraron a sus ocupantes

Efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, Delegación Puente Libertad, secuestraron un Volkswagen Vento con las numeraciones falsas, detuvieron al conductor y su acompañante por estar involucrados en una causa judicial por “Resistencia contra la autoridad”.

El procedimiento se concretó el jueves último, alrededor de las 3:00 horas, cuando los policías realizaban un control vehicular e identificación de personas y verificaron un automóvil Volkswagen Vento.

Allí aprehendieron a su conductor de 21 años y al hombre de 36 años que viajaba con él por intentar evadir el dispositivo policial al pedirles que exhiban las documentaciones personales y del vehículo.

Por el actuar de los ocupantes, en presencia de testigos se verificó el rodado y se constató que el vehículo no tenía los asientos traseros, pero sí un sistema de internet satelital Starlink, prendas de vestir y un teléfono celular.

Al realizar la verificación técnica, se estableció que ambas chapas patentes eran apócrifas y que los números de motor y chasis no coincidían, e incluso se constató que corresponde a otro dominio con radicación en la provincia de Buenos Aires.

Luego se estableció que días atrás esas personas en el mismo vehículo evadieron un control policial y se inició una causa judicial por “Resistencia contra la autoridad”.

Finalmente, los demorados y el vehículo fueron trasladados a la dependencia policial, razón por la cual todo quedó a disposición de la Justicia provincial.











