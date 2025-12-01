El Colorado: La Policía detuvo a un hombre y recuperó herramientas

• Fue un prolijo trabajo que contó con la colaboración de los vecinos

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a un hombre en el barrio Los Halcones de El Colorado y secuestraron herramientas y otros objetos de valor.

El hecho ocurrió este domingo cuando personal de la comisaría de esa localidad tomó conocimiento que sustrajeron herramientas de una vivienda ubicada sobre la avenida Larralde.

De inmediato se continuó con la investigación y los pobladores de la zona aportaron datos importantes sobre la identidad del presunto autor.

Horas más tarde detuvieron a un hombre y en medio del rastrillaje por el sector encontraron una valija que tenía en su interior los elementos buscados.

Todo fue documentado por personal de la Delegación Policía Científica y trasladado hasta la dependencia.

A todo esto, el sujeto fue notificado de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial, en tanto que los propietarios recuperaron sus bienes y se mostraron agradecidos por el rápido accionar policial.



