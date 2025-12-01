El Colorado ya vive el verano 2025/2026 con la apertura del parque acuático

La localidad de El Colorado dio inicio oficialmente a la temporada de verano 2025/2026 con la apertura de su parque acuático, que fue puesto en óptimas condiciones para recibir a miles de turistas de la región.

El jefe comunal estuvo acompañado entre otros por la diputada provincial Clara Doroñuk y el presidente del Concejo Deliberante de la Perla del Sur, CP Fernando Brignole.

El intendente Mario Brignole destacó la importancia de este comienzo de temporada y expresó su entusiasmo por la respuesta esperada del público. “Tenemos muchas expectativas. Las piletas están en excelentes condiciones y esperamos el acompañamiento de turistas provenientes de Chaco, Corrientes y el norte de Santa Fe”, señaló.

Asimismo, el jefe comunal remarcó el impacto positivo que estas actividades generan en la economía local. “Este movimiento turístico impulsa el consumo de combustible, beneficia a los comercios, al sector gastronómico, a los alojamientos y también a los artesanos”, explicó.

“Estamos muy contentos de poder ofrecer estas propuestas y este parque acuático a todos los que quieran visitarnos y disfrutar del verano en El Colorado”, subrayó Brignole.

Finalmente, el intendente agradeció especialmente el trabajo del personal municipal. “Quiero destacar y agradecer la labor incansable de los empleados municipales, que ponen el corazón y un esfuerzo extra para que el parque esté en estas condiciones”, concluyó.







