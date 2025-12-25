El CEC-Formosa abre inscripciones para colonia de vacaciones 2026

El Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa informa que están abiertas las inscripciones para participar de la Colonia de Vacaciones, destinada a hijos e hijas de afiliados y afiliadas, entre 5 y 12 años.

Las actividades recreativas y natatorias se llevarán a cabo en el Camping Mercantil “26 de Septiembre”, sito en ruta nacional N° 11, del 5 al 16 de enero de 2026.

Los interesados deben dirigirse a la sede gremial, sita en San Martín 1244, de lunes a viernes, de 8 a 14, debiendo presentar último recibo de sueldo, DNI del titular y de cada uno de los hijos.

Por otra parte, los afiliados y sus grupos familiares pueden hacer uso gratuito de las tres piletas que se encuentran ubicadas en el predio, a excepción de los martes que se cierra para tareas de mantenimiento. El horario para utilizar los natatorios y todas las instalaciones del camping es de 11 a 20.

Para mayor información, dirigirse a la sede del CEC-Formosa o bien comunicarse al teléfono: 4426116

Atención mercantil en las Fiestas

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa, Aníbal Alarcón recomendó a los clientes y consumidores en general a respetar el horario de cierre acordado para las fiestas de fin de año.

Para el caso de la previa de Navidad, el sindicato mercantil y las cámaras empresarias, con el aval de la Municipalidad de Formosa, acordaron que la atención comercial sea hasta la hora 20 del día 24, mientras que para la víspera de Año Nuevo se decidió que los comercios dejen de atender a las 19.30 del día 31.

Al respecto, el titular del CEC-Formosa, Aníbal Alarcón sugirió “hacer las compras con la debida anticipación, teniendo en cuenta que los trabajadores quieren desocuparse a tiempo para poder festejar con sus seres queridos”.

Finalmente, Alarcón aprovechó la oportunidad para saludar a la familia mercantil, con motivo de las Fiestas, augurando que en ninguna mesa falte el pan de cada día y se respeten los derechos laborales, además de brindar por la concordia, la unidad y la fraternidad de los trabajadores del sector.