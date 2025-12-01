Araoz anunció que la extensión áulica de la UTN ofrecerá dos nuevas carreras en 2026

Se trata de la Licenciatura en Tecnología Universitaria y la Diplomatura en Enseñanza de la Matemática.

En el marco del acto de egreso de la primera promoción de la Tecnicatura en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional de Resistencia (FRRe) extensión áulica Formosa, este sábado 20, por la mañana, en el Cine Teatro Italia, el ministro de Cultura y Educación, Julio Araoz, ofició como orador principal y anunció que, en 2026, se podrán cursar la Licenciatura en Tecnología Universitaria y la Diplomatura en Enseñanza de la Matemática.

Al tomar la palabra, aseguró que esta jornada “no es un día más en el calendario institucional de nuestra provincia” y destacó que “este logro que hoy celebramos tiene nombres y apellidos, tiene historias de esfuerzo detrás, pero sobre todo tiene una voluntad política que lo respalda”.

“Esta extensión áulica no nació al azar, nació de la convicción de que el conocimiento no debe ser un privilegio de pocos, sino un derecho de todos”, aseguró.

De esta forma, habló a los egresados y les dijo: “Ustedes se gradúan en una disciplina estratégica que es el motor del siglo XXI. La programación no es sólo línea de código, es la arquitectura del mundo moderno, pero lo hacen con un sello distintivo, el sello de la Universidad Tecnológica Nacional”.

En ese marco, el funcionario recordó que fue una Universidad creada en el año 1948 por el general Juan Domingo Perón, que nació para “unir el conocimiento con el trabajo” y que “hoy reafirma su vigencia al formar expertos de altísimo nivel técnico y profundo compromiso social”.

“Ser graduado de la UTN tiene un sello especial. Hoy nacen como hijos de la universidad pública y obrera”, remarcó.

Asimismo, destacó la “visión y decisión estratégica de nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, en su compromiso con el pueblo que permite que la educación superior tecnológica sea hoy una realidad palpable”.

“Esta gestión, que comenzó con el impulso del entonces ministro (de Educación), ingeniero Luis Basterra, y que hoy continúa, demuestra que en Formosa la educación es verdaderamente el nuevo rostro de la justicia social. Este es el Modelo Formoseño en acción, un modelo que abraza la igualdad de oportunidades y la equidad territorial”, expresó.

Y aseguró que estos flamantes graduados son “la prueba de que cuando el Estado está presente, el talento formoseño florece sin necesidad de abandonar su tierra, fortaleciendo el arraigo y el orgullo de nuestra identidad”.

También, Araoz agradeció a la UTN por “confiar en Formosa” y “abrirnos sus puertas académicas para permitir que esta universidad de los trabajadores sea la casa donde nuestros comprovincianos se transformen en técnicos de excelencia”.

“Esta es la semilla de un proyecto mutuo que está dando sus primeros frutos y estamos decididos a seguir haciendo crecer”, garantizó.

El titular de la cartera educativa, además, se dirigió a los docentes a quienes agradeció por “haber acompañado, formado y guiado este proceso con compromiso y vocación” y a las familias de los egresados porque “son el sostén invisible de estos títulos”.

“Sabemos de los mates compartidos en horas de estudio, de los sacrificios económicos y del aliento constante. Este triunfo es, en gran medida, también de ustedes”, resaltó.

Sobre el final, Araoz anunció que la extensión áulica Formosa de la UTN RRe “va a seguir creciendo” porque, en 2026, además de la Tecnicatura Universitaria en Programación, ofrecerá la Licenciatura en Tecnología Universitaria y la Diplomatura en Enseñanza de la Matemática.

De esta manera, habló a los graduados y les manifestó que “se llevan hoy un título de la UTN, técnicos universitarios en programación, pero se llevan algo más, la responsabilidad de ser protagonistas de la Formosa del futuro, en un mundo que se habla en bits y algoritmos”.

“No olviden nunca el factor humano, nunca dejen de aprender porque en esta disciplina el conocimiento se renueva cada día, pero mantenga siempre firmes los valores de la solidaridad, de la honestidad y de la excelencia que esta casa de estudios les ha brindado”, sugirió.

Y cerró: “Programen soluciones para nuestra gente, innoven para nuestras industrias y lleven con orgullo la bandera de la educación pública y gratuita. El éxito que les deseo no es sólo profesional, sino ciudadano. Sigan formándose, sigan soñando en grande, porque una Formosa científica y tecnológica es posible gracias a ustedes”.



