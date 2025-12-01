Egresaron los primeros 150 auxiliares de la Escuela Municipal de Formación Profesional en Turismo

Con la presencia del intendente Jorge Jofré, el pasado jueves, en la explanada del Paseo La Estación, se realizó el acto de entrega de certificados a los primeros 150 egresados de la Escuela Municipal de Formación Profesional en Turismo, ahora “Auxiliares en Informantes Turísticos”, con el que se cierra un ciclo de cuatro meses de aprendizaje intensivo, compromiso y dedicación, abriendo una puerta a nuevas posibilidades.

Acompañaron al jefe comunal la Secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo; el Subsecretario de Deportes, Cultura y Turismo, Rodrigo Portocarrero; la Directora de Turismo, Cristina Salomón; el Secretario General de UTHGRA, Eusebio Salinas, autoridades municipales, familiares e invitados especiales.

El intendente Jofré aseguró en la oportunidad que “el turismo es algo incipiente y en cualquier momento Formosa va a pegar un salto, porque cada vez somos más conocidos y la gente que nos visita queda sorprendida, tanto por la hospitalidad del formoseño como por la belleza de nuestra ciudad, gracias a la infraestructura que el gobierno provincial y municipal están llevando adelante”, sostuvo. El jefe comunal auguró lo mejor a los flamantes egresados “felicitar a los profesores y a los que colaboraron para que este sueño se haga realidad”, finalizó.

Cristina Salomón, titular del área, expresó en la ocasión “esto es un comienzo con identidad, con futuro, con propuestas innovadoras; solo si conocemos, amamos y disfrutamos lo que tenemos podemos dar a conocer a los demás, y así convertirnos en anfitriones de nuestra ciudad”, remarcó. “El turismo siempre fue uno de los pilares fundamentales en la gestión del Intendente Jorge Jofré, lo que se consolidó a través de los años teniendo en cuenta que antes no tenía un lugar preponderante, y hoy están ustedes para direccionarlo”, se dirigió a los egresados.

Por su parte, la flamante auxiliar Felicia Tipperman dijo “aprendimos que el turismo se vive desde la identidad, desde el respeto por la diversidad y desde el compromiso con la comunidad. Soñamos con una Formosa más consolidada como destino turístico, inclusivo, sostenible y auténtico, ya que el rol del informante turístico es fundamental en esa construcción”, aseguró. “Que este camino que hoy iniciamos esté lleno de oportunidades y compromisos y satisfacción con el trabajo bien hecho”, auguró para concluir.



